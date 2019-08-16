Модель с витилиго Винни Харлоу примерила полупрозрачный комбинезон без белья



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Винни Харлоу

Канадская фотомодель и активистка с витилиго порадовала поклонников откровенным образом

25-летняя Винни Харлоу поделилась снимком из отеля в Лос-Анджелесе, на котором она позирует, прикрывшись белым халатом. На Винни надет полупрозрачный леопардовый комбинезон без нижнего белья, сквозь который виднеется грудь модели.

Харлоу приоткрывает халат, слегка завязанный на талии, и с томным взглядом демонстрирует свои фактурные ключицы, подчеркнутые ровным золотистым загаром и блестящим шиммером. Особого внимания заслуживает яркий макияж активистки из Канады от известного визажиста Адама Беррелла.