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    Фото

    Модель Victoria's Secret взбодрила фанатов фотографией топлес

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    Бразильская модель Алессандра Амбросио - Модель Victoria's Secret взбодрила фанатов фотографией топлес
    Бразильская модель Алессандра Амбросио
    Фото: @alessandraambrosio

    Подписчики оценили внешний вид манекенщицы

    Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская модель Алессандра Амбросио опубликовала откровенный кадр без бюстгальтера и восхитила поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенном кадре 39-летняя знаменитость попозировала в джинсах и расстегнутой белой рубашке на голое тело, держа в руке бокал вина. Ее образ дополнили браслет, подвеска в виде кристалла и кольцо. «Атмосфера солнечного затмения», — подписала она пост, набравший 253 тысячи лайков.

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    Модель Victoria's Secret взбодрила фанатов фотографией топлес
    Модель Victoria's Secret взбодрила фанатов фотографией топлес
    Модель Victoria's Secret взбодрила фанатов фотографией топлес

    Подписчики оценили внешний вид манекенщицы. «Очень элегантно! Классика», «Вау! Как всегда прекрасна!», «Мне безумно нравятся твои фотографии и стиль», «Ты невероятно горяча и сексуальна в этой рубашке», — комментировали они.

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