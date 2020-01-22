Молодой фотограф из Индии делает невероятные макроснимки природы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даже находясь на природе, легко забыть, насколько полон жизни и красоты окружающий мир, и во многом потому, что большая его часть слишком мала, чтобы ее увидеть невооруженным глазом

20-летний фотограф-любитель Саси Кумар из Индии, создает удивительные макроснимки насекомых, делая это с помощью своего смартфона.

«Фотография — это глубина чувств, а не глубина пространства», — философствует Кумар.

Он объяснил, насколько важно иметь терпение и страсть, чтобы заниматься фотографией, особенно когда речь идет о макросъемке.

«Сначала я делал обычные фотоснимки, но через несколько дней я посчитал, что хочу быть уникальным и выделяться», — рассказал он.

Именно тогда он решил попробовать себя в макрофотографии.

«В итоге я попробовал макро, став всесторонне его изучать».

Фотограф отметил, что ему еще многое предстоит узнать, но он с каждым днем приобретает всё больше и больше знаний.

«Сложность в макросъемке заключается в том, что работать с телефонными объективами немного сложнее. Если существует хоть малейшая тряска, то это ведет к испорченному снимку, — объясняет он. — Фотографии могут получиться плохими и испорченными из-за неожиданного ветра, тряски, звука и т.д..»

А это означает, что именно терпение является ключевым фактором. Помимо этого, Кумар рассказал, что он является студентом инженерного факультета, который хочет стать разработчиком программного обеспечения, но сейчас подрабатывает фотографом. По его мнению, насекомые являются «прекрасными существами», которые «усиливают красоту природы».

Джерело: boredpanda.com