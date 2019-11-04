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    Шоу-биз

    Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)

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    <p>Миша Романова</p> <p>Фото: instagram.com/misharomanova</p> - Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)

    Миша Романова

    Фото: instagram.com/misharomanova

    По словам певицы, во всем виновата халатность врачей

    Еще весной 2019 года Миша Романова покинула группу «Виа Гра». Главной причиной смены успешной группы на неопределенный сольный путь стала беременность певицы. Как рассказывает Романова изданию «1+1», еще во время работы в «Виа Гра», она решилась пройти процедуру маммопластики.

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    Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)
    Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)
    Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)
    Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)
    Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)
    Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)
    Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)
    Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)
    Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)
    Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)
    Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)
    Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)
    Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)
    Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)
    Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)
    Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)
    Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)
    Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)
    Экс-«Виа Гра» едва не потеряла ребенка из-за пластической операции на груди (фото)
    Фото: instagram.com/misharomanova

    Ей сделали все необходимые анализы и допустили к операции, а через несколько недель артистка поняла, что беременна! Разумеется, проводить подобные процедуры при беременности может быть опасно для ребенка. По ее словам, когда она поехала в клинику разбираться в проблеме, то у врача буквально дрожали руки. Певица посоветовала не доверять врачам на 100 процентов, потому что никто не застрахован от их халатности.

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