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    Фото

    На краю реальности: фотограф показал, как магический туман окутывает дома

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    Село Заансе Сханс в Нидерландах - На краю реальности: фотограф показал, как магический туман окутывает дома
    Село Заансе Сханс в Нидерландах

    Голландский фотограф Альберта Дросте сделал необычную фотосессию домов в тумане. Они придают зданиям магичности

    Утром густой туман охватил территорию мельничная села Заансе Сханс в Нидерландах. Для этого автор побывал там в пять часов утра.

    «Несколько недель назад я снял все эти фотографии в одно волшебное утро, которое я никогда не забуду. В этот уик-энд густой туман покрыл площадь знаменитой ветряной мельницы Заансе Сханс в Нидерландах. Мне повезло, что я был там около пяти часов утра и фотографировал. Это было похоже на сказку».

    Этот поселок является настолько известным, что днем там трудно прогуляться. Поэтому фотограф и выбрал для съемки утро, когда еще нет туристов.

    Фотографирования раннего утра показывает истинную красоту этого места. Например, облака становятся фиолетовыми, а одеяло тумана окутывает мельницу так, что кажется будто она плавает.

    Альберта Дросте специализируется на пейзажной фотографии. В объектив его фотокамеры попадают не только горы или цветочные поля, но и удивительные ветряки.

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    На краю реальности: фотограф показал, как магический туман окутывает дома
    На краю реальности: фотограф показал, как магический туман окутывает дома
    На краю реальности: фотограф показал, как магический туман окутывает дома
    На краю реальности: фотограф показал, как магический туман окутывает дома
    На краю реальности: фотограф показал, как магический туман окутывает дома
    На краю реальности: фотограф показал, как магический туман окутывает дома
    На краю реальности: фотограф показал, как магический туман окутывает дома
    На краю реальности: фотограф показал, как магический туман окутывает дома
    На краю реальности: фотограф показал, как магический туман окутывает дома
    На краю реальности: фотограф показал, как магический туман окутывает дома
    На краю реальности: фотограф показал, как магический туман окутывает дома

    «В Нидерландах все просто. У нас нет ни высоких гор, ни небоскребов. Наша земля абсолютно плоская, здания не высокие и местные жители могут подумать, что голландские пейзажи скучные для съемки по сравнению с ландшафтами в других странах. Как и в любой другой стране, у нас свои уникальности. Например, ветряные мельницы и бесконечные цветочные поля», - говорит фотограф.

    Джерело: boredpanda.com

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