Одержимую загаром девушку из Северной Ирландии обвиняют в расизме: фото красотки



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Увлечение загаром у девушки началось после отдыха в Турции

Впереди пляжный сезон, и многие из нас наверняка уже мечтают об идеальном загаре. Пример 22-летней студентки из Белфаста Ханны Титтенсор показывает, куда могут привести эти мечты. Девушка, которая, кстати, учится на косметолога, так зависима от бронзового оттенка кожи, что простых солнечных ванн ей уже недостаточно.

Ханна делает инъекции меланотана, чтобы добиться максимально интенсивного цвета. Впрочем, план фанатка загара уже давно перевыполнила - девушку даже принимают за представительницу другой расы.

Слишком темная кожа у европейки вызывает у многих недовольство - девушка уже столкнулась с обвинениями в расизме. Особенно много негативных комментариев в ее адрес было после того, как она заплела афрокосички.

«Некоторые люди обвиняют меня в том, что я пытаюсь выглядеть чернокожей женщиной. Я вообще не пытаюсь это сделать, мне просто нравится, как моя загорелая кожа выглядит здоровой и сияющей. Некоторые девушки не могут жить без того, чтобы постоянно красить свои ногти или укладывать волосы, а для меня такая привычка - это мой загар», - объяснила Ханна.

Увлечение загаром у девушки началось после отдыха в Турции в 2015 году, когда она просто влюбилась в свой загар и не захотела с ним расставаться.