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    Одинокое дерево, свадьба и женщина в желтом: Опубликованы фото победителей конкурса Hasselblad Masters Award 2018

    Международное жюри выбрало одиннадцать фотографов-победителей
    В мире так много удивительно красивых мест, необычных лиц и вовремя подловленных моментов, которыми хочется поделиться с окружающими. Именно поэтому, фотографы со всех уголков планеты отправляют свои работы на самый престижный фотоконкурс Hasselblad Masters Award, где придирчивое, но квалифицированное жюри, выбирая лучших, награждает
    • Сьогодні, 08:07
    • Розсилка

    Международное жюри выбрало одиннадцать фотографов-победителей

    В мире так много удивительно красивых мест, необычных лиц и вовремя подловленных моментов, которыми хочется поделиться с окружающими.
    Именно поэтому, фотографы со всех уголков планеты отправляют свои работы на самый престижный фотоконкурс Hasselblad Masters Award, где придирчивое, но квалифицированное жюри, выбирая лучших, награждает счастливчиков поощрительными призами.
    На днях были подведены итоги и объявлены одиннадцать победителей из девяти стран, чьи снимки, по мнению судей достойны награды и всеобщего внимания.

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    Победитель в категории «Аэрофотография». Автор фото: Хорхе де ла Торриенте, Майами, США.
    С высоты птичьего полёта. Победитель в категории «Аэрофотография». Автор фото: Хорхе де ла Торриенте, Майами, США.
    Победитель в категории «Портрет». Автор фото: Тина Сигнесдоттир Хульт, Торвастад, Норвегия.
    Рыжая. Победитель в категории «Портрет». Автор фото: Тина Сигнесдоттир Хульт, Торвастад, Норвегия.
    Двое. Победитель в категории «Арт». Автор фото: Мария Сварбова, Братислава, Словакия.
    Бассейн. Победитель в категории «Арт». Автор фото: Мария Сварбова, Братислава, Словакия.
    Линия горизонта. Победитель в категории «Пейзаж». Автор фото: Бенджамин Эверетт, остров Лопес, США.
    Одинокое дерево. Победитель в категории «Пейзаж». Автор фото: Бенджамин Эверетт, остров Лопес, США.
    Монохром. Победитель в категории «Архитектура». Автор фото: Камилла Ханапова, Санкт-Петербург, Россия.
    Тени. Победитель в категории «Архитектура». Автор фото: Камилла Ханапова. Санкт-Петербург, Россия.
    Женщина в жёлтом. Победитель в категории «Улица/город». Автор фото: Бен Томас, Кинетон, Австралия.
    Победитель в категории «Улица/город». Автор фото: Бен Томас, Кинетон, Австралия.
    Волна. Победитель в категории «Красота и мода». Автор фото: Михал Баран, Трим, Ирландия.
    Одинокое дерево, свадьба и женщина в желтом: Опубликованы фото победителей конкурса Hasselblad Masters Award 2018
    Руки. Победитель в категории «Проект//21». Автор фото: Набил Росман, Кота-Бару, Малайзия.
    Силуэт. Победитель в категории «Проект//21». Автор фото: Набил Росман, Кота-Бару, Малайзия.
    Победитель в категории «Красота и мода». Автор фото: Михал Баран, Трим, Ирландия.
    Геометрические игры. Победитель в категории «Продукт». Автор фото: Марцин Гижицки, Варшава, Польша.
    Влюблённые. Победитель в категории «Свадьба». Автор фото: Виктор Хамке, Лейпциг, Германия.
    С любовью. Победитель в категории «Свадьба». Автор фото: Виктор Хамке, Лейпциг, Германия.

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    Джерело: Культурология

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