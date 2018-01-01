Одинокое дерево, свадьба и женщина в желтом: Опубликованы фото победителей конкурса Hasselblad Masters Award 2018

Международное жюри выбрало одиннадцать фотографов-победителей

В мире так много удивительно красивых мест, необычных лиц и вовремя подловленных моментов, которыми хочется поделиться с окружающими. Именно поэтому, фотографы со всех уголков планеты отправляют свои работы на самый престижный фотоконкурс Hasselblad Masters Award, где придирчивое, но квалифицированное жюри, выбирая лучших, награждает



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Международное жюри выбрало одиннадцать фотографов-победителей

В мире так много удивительно красивых мест, необычных лиц и вовремя подловленных моментов, которыми хочется поделиться с окружающими.

Именно поэтому, фотографы со всех уголков планеты отправляют свои работы на самый престижный фотоконкурс Hasselblad Masters Award, где придирчивое, но квалифицированное жюри, выбирая лучших, награждает счастливчиков поощрительными призами.

На днях были подведены итоги и объявлены одиннадцать победителей из девяти стран, чьи снимки, по мнению судей достойны награды и всеобщего внимания.

Джерело: Культурология