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    Окровавленное платье и прозрачный наряд: два фееричных выхода Наоми Кэмпбелл за один вечер

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    <p>Наоми Кэмпбелл</p> <p>instagram.com/naomi/</p> - Окровавленное платье и прозрачный наряд: два фееричных выхода Наоми Кэмпбелл за один вечер

    Наоми Кэмпбелл

    instagram.com/naomi/

    Супермодель стремилась привлечь внимание общества к борьбе с уличным насилием

    В Лондоне Наоми Кэмпбелл появилась на показе своего благотворительного фонда в полупрозрачном платье, из-за которого ей на вечер пришлось распрощаться с нижним бельем. Откровенный наряд от французского дизайнера Тьери Мюглера полностью открыл ноги Наоми, живот и часть груди. 49-летняя модель дополнила образ ожерельем и браслетами.

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    Окровавленное платье и прозрачный наряд: два фееричных выхода Наоми Кэмпбелл за один вечер
    Окровавленное платье и прозрачный наряд: два фееричных выхода Наоми Кэмпбелл за один вечер
    Окровавленное платье и прозрачный наряд: два фееричных выхода Наоми Кэмпбелл за один вечер
    Окровавленное платье и прозрачный наряд: два фееричных выхода Наоми Кэмпбелл за один вечер
    Окровавленное платье и прозрачный наряд: два фееричных выхода Наоми Кэмпбелл за один вечер
    Окровавленное платье и прозрачный наряд: два фееричных выхода Наоми Кэмпбелл за один вечер
    Окровавленное платье и прозрачный наряд: два фееричных выхода Наоми Кэмпбелл за один вечер
    Окровавленное платье и прозрачный наряд: два фееричных выхода Наоми Кэмпбелл за один вечер
    Окровавленное платье и прозрачный наряд: два фееричных выхода Наоми Кэмпбелл за один вечер
    Окровавленное платье и прозрачный наряд: два фееричных выхода Наоми Кэмпбелл за один вечер
    Окровавленное платье и прозрачный наряд: два фееричных выхода Наоми Кэмпбелл за один вечер
    Окровавленное платье и прозрачный наряд: два фееричных выхода Наоми Кэмпбелл за один вечер
    Окровавленное платье и прозрачный наряд: два фееричных выхода Наоми Кэмпбелл за один вечер

    Позже, уже на вечеринке фонда, Кэмпбелл предстала в белоснежном платье с кровавым выстрелом на животе. Естественно, алое пятнышко было всего лишь частью принта, однако все равно привлекло к себе внимание фотографов.

    Своим нарядом Наоми стремилась призвать общество к борьбе с такой социальной проблемой, как уличное насилие (с начала этого года на улицах города было убито 109 человек).

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