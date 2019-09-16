Окровавленное платье и прозрачный наряд: два фееричных выхода Наоми Кэмпбелл за один вечер



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Наоми Кэмпбелл instagram.com/naomi/

Супермодель стремилась привлечь внимание общества к борьбе с уличным насилием

В Лондоне Наоми Кэмпбелл появилась на показе своего благотворительного фонда в полупрозрачном платье, из-за которого ей на вечер пришлось распрощаться с нижним бельем. Откровенный наряд от французского дизайнера Тьери Мюглера полностью открыл ноги Наоми, живот и часть груди. 49-летняя модель дополнила образ ожерельем и браслетами.

Позже, уже на вечеринке фонда, Кэмпбелл предстала в белоснежном платье с кровавым выстрелом на животе. Естественно, алое пятнышко было всего лишь частью принта, однако все равно привлекло к себе внимание фотографов.

Своим нарядом Наоми стремилась призвать общество к борьбе с такой социальной проблемой, как уличное насилие (с начала этого года на улицах города было убито 109 человек).

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