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    Фото

    Персонажей «Холодного сердца» нарисовали в костюмах супергероев Marvel (фото)

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    Персонажей «Холодного сердца» нарисовали в костюмах супергероев Marvel (фото)
    instagram.com/samuel_cheve/

    Эльза и Анна примерили на себя образы из другой вселенной Disney

    Французский художник Самуэль Шеве опубликовал в Instagram серию рисунков, в которых представил персонажей мультфильма «Холодное сердце» в образах супергероев Marvel.

    Так принцесса Анна «примерила» на себя костюмы Черной вдовы, девушки Человека-паука Мэри Джейн и Гаморы из «Стражей галактики». Ее возлюбленный Кристоф приоделся в броню Капитана Америка, Звездного лорда и Тора.

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    Персонажей «Холодного сердца» нарисовали в костюмах супергероев Marvel (фото)
    Персонажей «Холодного сердца» нарисовали в костюмах супергероев Marvel (фото)
    Персонажей «Холодного сердца» нарисовали в костюмах супергероев Marvel (фото)
    Персонажей «Холодного сердца» нарисовали в костюмах супергероев Marvel (фото)
    Персонажей «Холодного сердца» нарисовали в костюмах супергероев Marvel (фото)
    Персонажей «Холодного сердца» нарисовали в костюмах супергероев Marvel (фото)
    Персонажей «Холодного сердца» нарисовали в костюмах супергероев Marvel (фото)
    Персонажей «Холодного сердца» нарисовали в костюмах супергероев Marvel (фото)
    Персонажей «Холодного сердца» нарисовали в костюмах супергероев Marvel (фото)
    Персонажей «Холодного сердца» нарисовали в костюмах супергероев Marvel (фото)
    instagram.com/samuel_cheve/

    А волшебница Эльза облачилась в наряды Алой ведьмы, Капитана Марвел, злой богини Хелы, а также Рей из «Звездных войн».

    Новые роли достались и принцу Хансу. Он прекрасно смотрится в костюмах Железного человека и Локи.

    Также на странице художника можно найти похожие арты с персонажами мультфильма «Ральф против интернета». Ох уже это «перекрестное опыление» в поп-культуре.

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