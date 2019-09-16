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    Фото

    Первая трансгендерная модель Chanel снялась в образе Елизаветы II

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    <p>Теодора Куинливан</p> <p>Фото: instagram.com/teddy_quinlivan/</p> - Первая трансгендерная модель Chanel снялась в образе Елизаветы II

    Теодора Куинливан

    Фото: instagram.com/teddy_quinlivan/

    Тедди выходила на подиум в показах Saint Laurent, Dior, Chloe, Marc Jacobs, Paco Rabanne и других Модных домов

    Теодора Куинливан сменила пол в 16 лет и долгое время считала, что карьера модели несовместима с трансгендерностью. Тем не менее, эта особенность не помешала ей в достижении новых вершин – например, съемки для популярного журнала Paper в образе королевы Елизаветы II.

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    Первая трансгендерная модель Chanel снялась в образе Елизаветы II
    Первая трансгендерная модель Chanel снялась в образе Елизаветы II
    Первая трансгендерная модель Chanel снялась в образе Елизаветы II
    Первая трансгендерная модель Chanel снялась в образе Елизаветы II
    Первая трансгендерная модель Chanel снялась в образе Елизаветы II
    Первая трансгендерная модель Chanel снялась в образе Елизаветы II
    Первая трансгендерная модель Chanel снялась в образе Елизаветы II
    Первая трансгендерная модель Chanel снялась в образе Елизаветы II
    Первая трансгендерная модель Chanel снялась в образе Елизаветы II
    Первая трансгендерная модель Chanel снялась в образе Елизаветы II
    Первая трансгендерная модель Chanel снялась в образе Елизаветы II
    Первая трансгендерная модель Chanel снялась в образе Елизаветы II
    Первая трансгендерная модель Chanel снялась в образе Елизаветы II
    Первая трансгендерная модель Chanel снялась в образе Елизаветы II
    Первая трансгендерная модель Chanel снялась в образе Елизаветы II
    Фото: instagram.com/teddy_quinlivan/

    Тедди – первая трансгендерная модель, ставшая лицом косметической линии Chanel. 25-летняя модель призналась, что плакала от счастья, когда об этом узнала: «Я сражалась всю жизнь. Надо мной издевались в школе, одноклассники угрожали меня убить, мой отец меня избивал, и я чуть не лишилась карьеры, рассказав о домогательствах на работе. Но эта победа того стоила». Куинливан несколько раз участвовала в показах Chanel, но после признания в своей трансгендерности боялась, что бренд прекратит сотрудничество. Как оказалось, напрасно. Также Тедди выходила на подиум в показах Saint Laurent, Dior, Chloe, Marc Jacobs, Paco Rabanne и других Модных домов.

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