Первая трансгендерная модель Chanel снялась в образе Елизаветы II



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Теодора Куинливан Фото: instagram.com/teddy_quinlivan/

Тедди выходила на подиум в показах Saint Laurent, Dior, Chloe, Marc Jacobs, Paco Rabanne и других Модных домов

Теодора Куинливан сменила пол в 16 лет и долгое время считала, что карьера модели несовместима с трансгендерностью. Тем не менее, эта особенность не помешала ей в достижении новых вершин – например, съемки для популярного журнала Paper в образе королевы Елизаветы II.

Тедди – первая трансгендерная модель, ставшая лицом косметической линии Chanel. 25-летняя модель призналась, что плакала от счастья, когда об этом узнала: «Я сражалась всю жизнь. Надо мной издевались в школе, одноклассники угрожали меня убить, мой отец меня избивал, и я чуть не лишилась карьеры, рассказав о домогательствах на работе. Но эта победа того стоила». Куинливан несколько раз участвовала в показах Chanel, но после признания в своей трансгендерности боялась, что бренд прекратит сотрудничество. Как оказалось, напрасно. Также Тедди выходила на подиум в показах Saint Laurent, Dior, Chloe, Marc Jacobs, Paco Rabanne и других Модных домов.

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