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    Фото

    Победители конкурса The National Geographic Instagram: яркие фото

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    Победители конкурса The National Geographic Instagram: яркие фото
    boredpanda.com

    Все фотографы мечтают когда-нибудь попасть в список победителей от National Geographic. И знаменитый журнал дал такую возможность каждому!

    National Geographic Instagram Photo Contest 2019 - фотоконкурс, который был проведен в соцсети, в честь 100 миллионов фолловеров страницы журнала. В течение 24-х часов за хэштегом #natgeo100contest можно было разместить свою работу.

    Фоторедакторы и фотографы Nat Geo просмотрели все записи и с 94 тысяч отобрали 10 лучших изображений, а затем позволили своим фолловерам проголосовать, кто будет главным призером.

    Лучшим определили снимок, сделанный в Кении, на котором изображены зебры во время водопоя.

    Ниже вы можете увидеть фотографию победителя конкурса, лучших финалистов вместе с некоторыми другими великолепными работами, которые не попали в финал, но тоже заслуживают внимания. 

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    За главный приз победитель Кетан Хамбхатта выиграл фотосессию Nat Geo в Танзанию. В то время как остальные 10 финалистов получили фотокниги National Geographic, подписанные их авторами.

    Джерело: boredpanda.com

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