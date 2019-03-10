Победители конкурса The National Geographic Instagram: яркие фото
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Розсилка
Все фотографы мечтают когда-нибудь попасть в список победителей от National Geographic. И знаменитый журнал дал такую возможность каждому!
National Geographic Instagram Photo Contest 2019 - фотоконкурс, который был проведен в соцсети, в честь 100 миллионов фолловеров страницы журнала. В течение 24-х часов за хэштегом #natgeo100contest можно было разместить свою работу.
Фоторедакторы и фотографы Nat Geo просмотрели все записи и с 94 тысяч отобрали 10 лучших изображений, а затем позволили своим фолловерам проголосовать, кто будет главным призером.
Лучшим определили снимок, сделанный в Кении, на котором изображены зебры во время водопоя.
Ниже вы можете увидеть фотографию победителя конкурса, лучших финалистов вместе с некоторыми другими великолепными работами, которые не попали в финал, но тоже заслуживают внимания.
За главный приз победитель Кетан Хамбхатта выиграл фотосессию Nat Geo в Танзанию. В то время как остальные 10 финалистов получили фотокниги National Geographic, подписанные их авторами.
Джерело: boredpanda.com