Победители конкурса The National Geographic Instagram: яркие фото



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boredpanda.com

Все фотографы мечтают когда-нибудь попасть в список победителей от National Geographic. И знаменитый журнал дал такую возможность каждому!

National Geographic Instagram Photo Contest 2019 - фотоконкурс, который был проведен в соцсети, в честь 100 миллионов фолловеров страницы журнала. В течение 24-х часов за хэштегом #natgeo100contest можно было разместить свою работу.

Фоторедакторы и фотографы Nat Geo просмотрели все записи и с 94 тысяч отобрали 10 лучших изображений, а затем позволили своим фолловерам проголосовать, кто будет главным призером.

Лучшим определили снимок, сделанный в Кении, на котором изображены зебры во время водопоя.

Ниже вы можете увидеть фотографию победителя конкурса, лучших финалистов вместе с некоторыми другими великолепными работами, которые не попали в финал, но тоже заслуживают внимания.

За главный приз победитель Кетан Хамбхатта выиграл фотосессию Nat Geo в Танзанию. В то время как остальные 10 финалистов получили фотокниги National Geographic, подписанные их авторами.

Джерело: boredpanda.com