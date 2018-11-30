Захватывает воображение: лучшие снимки конкурса National Geographic Photo Contest — 2018



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«Детские зубки» (Baby Teeth), Ярон Шмидт

Главный победитель получит $5000

Британский Daily Mail опубликовал десятку лучших снимков National Geographic Photo Contest 2018 – конкурса фотографий дикой природы, животных или событий. На фото запечатлены драматическая гроза в Афинах, празднование Дня мертвых, фри-дайвер в потоке света под водой.

Журнал National Geographic определит победителей в трех категориях: «Дикая природа», «Люди» и «Места». Главный победитель получит $5000. К участию принимаются фотографии, которые показывают мир во всем его разнообразии. Жюри объявит победителей уже в декабре, а пока можно посмотреть лучшие снимки, которые претендуют на главный приз.