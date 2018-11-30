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    Фото

    Захватывает воображение: лучшие снимки конкурса National Geographic Photo Contest — 2018

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    <p>&laquo;Детские зубки&raquo; (Baby Teeth), Ярон Шмидт</p> - Захватывает воображение: лучшие снимки конкурса National Geographic Photo Contest — 2018

    «Детские зубки» (Baby Teeth), Ярон Шмидт

    Главный победитель получит $5000

    Британский Daily Mail опубликовал десятку лучших снимков National Geographic Photo Contest 2018 – конкурса фотографий дикой природы, животных или событий. На фото запечатлены драматическая гроза в Афинах, празднование Дня мертвых, фри-дайвер в потоке света под водой.

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    «Вершины» (Peaks), Миккель Бейтер
    «Ночная статика» (Night Statics), Эрнандо Алонсо Ривера Сервантес
    «Артериальные связи» (Arterial Connections), Сара Захно
    «Сладкая вата тумана» (Cotton Candy Fog Waves), Дэвид Одишо
    «Это все размытость» (It's All a Blur), Сьюзан Блик
    «Баобабы Ван Гога» (Van Gogh Baobabs), Мэгги Мачински
    «Молния в Афинах» (Thunderstorm in Athens), Александрос Марагос
    «Редык» (Redyk), Бартоломей Юрецки
    «Традиционная сушка ткани на солнце» (The Traditional Sun Dried Solo Fabric), Чу Арди
    «Мастер кукол в Йоджакарте» (Puppet Maker in Yogyakarta), Диана Иши
    «День мертвых» (Day of the Dead), Бак Хольземер
    «Монашка» (The Nun), Боб Берри
    «Сестринство» (Sisterhood), Роджер Чен
    "Лучшие друзья" (Best Friends), Хизер Николь
    "Любопытный Генту" (Curious Gantoo), Томас Виджаян
    "Дикие фламинго" (Wild Flamingos), Эйджи Итояма
    "Голодные-голодные бегемоты" (Hungry Hungry Hippos), Мартин Санчез
    "Детские зубки" (Baby Teeth), Ярон Шмидт

    Журнал National Geographic определит победителей в трех категориях: «Дикая природа», «Люди» и «Места». Главный победитель получит $5000. К участию принимаются фотографии, которые показывают мир во всем его разнообразии. Жюри объявит победителей уже в декабре, а пока можно посмотреть лучшие снимки, которые претендуют на главный приз.  

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