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    Российская звезда фильмов для взрослых попала в базу преступников сайта «Миротворец»

    • Розсилка
    Российская звезда фильмов для взрослых попала в базу преступников сайта «Миротворец»
    instagram.com/yourliya

    В «Миротворец» добавили российскую порнозвезду

    Российская актриса, которая снимается в фильмах категории 18+, Лия Сильвер (настоящее имя — Кристина Щербинина), попала в базу преступников сайта «Миротворец».

    «В 2018 году незаконно посещала АРК Крым в качестве модели жанра ню», — сообщается на сайте организации.

    Во время посещения Крыма Лия Сильвер еще не была порноактрисой. Сниматься в фильмах девушка стала позже.

    На ее ролики обратили внимание в американской студии Tushy. Именно там, после подписания контракта, Кристина получила сценическое имя Liya Silver.

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    Российская звезда фильмов для взрослых попала в базу преступников сайта «Миротворец»
    Российская звезда фильмов для взрослых попала в базу преступников сайта «Миротворец»
    Российская звезда фильмов для взрослых попала в базу преступников сайта «Миротворец»
    Российская звезда фильмов для взрослых попала в базу преступников сайта «Миротворец»
    Российская звезда фильмов для взрослых попала в базу преступников сайта «Миротворец»

    Сейчас Сильвер очень востребована и снимается для популярных производителей порно - Babes, DDF, Mofos, Reality Kings, Marc Dorcel и многих других.

    фотография Крым актриса
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