Российская звезда фильмов для взрослых попала в базу преступников сайта «Миротворец»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/yourliya

В «Миротворец» добавили российскую порнозвезду

Российская актриса, которая снимается в фильмах категории 18+, Лия Сильвер (настоящее имя — Кристина Щербинина), попала в базу преступников сайта «Миротворец».

«В 2018 году незаконно посещала АРК Крым в качестве модели жанра ню», — сообщается на сайте организации.

Во время посещения Крыма Лия Сильвер еще не была порноактрисой. Сниматься в фильмах девушка стала позже.

На ее ролики обратили внимание в американской студии Tushy. Именно там, после подписания контракта, Кристина получила сценическое имя Liya Silver.

Сейчас Сильвер очень востребована и снимается для популярных производителей порно - Babes, DDF, Mofos, Reality Kings, Marc Dorcel и многих других.