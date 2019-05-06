Самая сексуальная бабушка планеты Алиса Васкес отметила 40-летие: фото красотки



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instagram / sweetalice101

Уже в 20 лет у женщины было двое детей, которые тоже рано стали родителями

40-летняя жительница Калифорнии Алиса Васкес недавно отпраздновала свое 40-летие. На весь мир она прославилась как «самая сексуальная бабушка». С первого взгляда это не укладывается в голове, но Алиса, действительно, бабушка.

Она забеременела в 16 лет, а уже в 20 родила второго ребенка. Ее дети пошли по тому же пути. У обоих появились малыши в те же 20 лет. Журналистам интернет-издания Daily Star она рассказала, что в молодости ей приходилось выживать и только сейчас она может полноценно заняться собой.

У Алисы популярный блог, где она постоянно публикует по-настоящему пикантные фото в нижнем белье.

«Мужчины, конечно, говорят, что я выгляжу лучше, чем некоторые девушки в возрасте 20 лет … Но я бы сказала, что я не обычная 40-летняя женщина», - уверена Алиса.

Добавим, что она организовала большую вечеринку в честь своего дня рождения. Праздник состоялся в Лас-Вегасе. Вместе с друзьями на вечеринке отжигала ее дочь. Сын Алисы тем временем приглядывал за внуками.



