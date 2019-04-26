Годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС: как живут люди в зоне отчуждения



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За 33 года, прошедших после катастрофы на Чернобыльской АЭС, прилегающая зона превратилась в своеобразный аттракцион для туристов и напоминание о страшном историческом уроке.

Но в зоне отчуждения все еще живет 140 человек — последнее поколение так называемых самоселов, которые рискнули вернуться в свои дома после аварии и теперь возделывают там землю.

Несколько лет назад, фотограф Эстер Хессинг и писательница Софиеке Турмер отправились в зону, чтобы встретиться с последним поколением ранее процветавшего сообщества.

Многие из поселенцев — пожилые люди, которые тайно вернулись домой вопреки рекомендациям властей. Другие переехали от отчаяния, нелегально заселившись в заброшенные дома.

У людей было мало денег, и они полагались на урожай с собственной земли. После катастрофы правительство предоставило сельским жителям многоквартирные дома в Киеве. Но они решили, что лучше короткая жизнь в зоне радиоактивного заражения, чем жалкая старость в Киеве. Еще они верят, что после смерти смогут воссоединиться с близкими только в том случае, если будут похоронены с ними рядом»

Джерело: BigPicture