  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Самой юной татуировщицей в мире признали 10-летнюю девочку из Японии

    • Розсилка
    <p>Ноко&nbsp;</p> <p>instagram.com/noko_tattoo</p> - Самой юной татуировщицей в мире признали 10-летнюю девочку из Японии

    Ноко 

    instagram.com/noko_tattoo

    Свою первую татуировку девочка набила отцу

    Ноко Нишигаки из Японии начала увлекаться рисунками на теле после того, как отец, известный тату-мастер Гаккин, дал ей кусок силиконовой кожи, чтобы дочь могла практиковаться.

    Девочка рисует в основном животных: кошек с необычными хвостами в цветах, пингвинов в форме сердца, лебедей и собак. Ноко признается, что ее вдохновляют птицы, нарисованные американским натуралистом, орнитологом и художником-анималистом Джоном Джеймсом Одубоном (1785-1851 гг.). Ее блог в Instagram ведут родители, они также тщательно подсчитывают клиентов и количество художественных работ (их уже 20).

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Самой юной татуировщицей в мире признали 10-летнюю девочку из Японии
    Самой юной татуировщицей в мире признали 10-летнюю девочку из Японии
    Самой юной татуировщицей в мире признали 10-летнюю девочку из Японии
    Самой юной татуировщицей в мире признали 10-летнюю девочку из Японии
    Самой юной татуировщицей в мире признали 10-летнюю девочку из Японии
    Самой юной татуировщицей в мире признали 10-летнюю девочку из Японии
    Самой юной татуировщицей в мире признали 10-летнюю девочку из Японии
    Самой юной татуировщицей в мире признали 10-летнюю девочку из Японии
    Самой юной татуировщицей в мире признали 10-летнюю девочку из Японии
    Самой юной татуировщицей в мире признали 10-летнюю девочку из Японии
    instagram.com/noko_tattoo

    Свою первую татуировку Ноко набила отцу – это портрет их питомца, воробья по кличке Комаджиро, и, по словам Гаккина, теперь это его любимое тату.

    «Ее рисунки такие красивые. Мне они действительно очень нравятся. Для меня стало большим сюрпризом, что она может так хорошо это делать в таком юном возрасте, ведь рисование и татуировка — абсолютно разные процессы. Я очень горжусь дочерью», – отметил тату-мастер, который теперь делит с дочерью свою студию в Амстердаме.

    татуировка родители
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ