Самой юной татуировщицей в мире признали 10-летнюю девочку из Японии



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Ноко instagram.com/noko_tattoo

Свою первую татуировку девочка набила отцу

Ноко Нишигаки из Японии начала увлекаться рисунками на теле после того, как отец, известный тату-мастер Гаккин, дал ей кусок силиконовой кожи, чтобы дочь могла практиковаться.

Девочка рисует в основном животных: кошек с необычными хвостами в цветах, пингвинов в форме сердца, лебедей и собак. Ноко признается, что ее вдохновляют птицы, нарисованные американским натуралистом, орнитологом и художником-анималистом Джоном Джеймсом Одубоном (1785-1851 гг.). Ее блог в Instagram ведут родители, они также тщательно подсчитывают клиентов и количество художественных работ (их уже 20).

Свою первую татуировку Ноко набила отцу – это портрет их питомца, воробья по кличке Комаджиро, и, по словам Гаккина, теперь это его любимое тату.

«Ее рисунки такие красивые. Мне они действительно очень нравятся. Для меня стало большим сюрпризом, что она может так хорошо это делать в таком юном возрасте, ведь рисование и татуировка — абсолютно разные процессы. Я очень горжусь дочерью», – отметил тату-мастер, который теперь делит с дочерью свою студию в Амстердаме.