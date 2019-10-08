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    Фото

    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки

    • Розсилка
    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки

    Вся выручка от продажи календаря с фотографиями пожарных и милых зверушек направляется на помощь детям и природе

    Многие австралийские пожарные, как выяснилось, помогают нуждающимся, не только выполняя свою основную работу. Раз в год эти ребята фотографируются для календаря и все собранные от его продажи деньги направляют на благотворительные цели.

    Благодаря участникам проекта помощь получают, к примеру, дети с аутизмом и синдромом Аспергера (как у Греты Тунберг), приюты для бездомных животных, которым постоянно требуются деньги на корма, медикаменты, лечение.

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    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки
    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки
    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки
    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки
    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки
    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки
    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки
    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки
    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки
    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки
    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки
    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки
    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки
    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки
    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки
    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки
    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки
    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки
    Сексуальные австралийские пожарные собирают деньги на благотворительность: горячие снимки

    «Мы видим, куда идут пожертвованные средства, мы посещаем организации, которые поддерживает календарь. Это действительно трогает и дает тебе повод гордиться собой», — говорит сексуальный огнеборец, которого цитирует Camden Haven Courier.

    Для календаря на 2020 год авторы проекта решили выбрать очень милую тему: пожарные с животными. Участниками фотосессии наряду с главными героями стали кошки и собаки, лошади, попугайчики, коала, лемуры и даже кенгуру.

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    дети благотворительность
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