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    Фото

    Таисия Повалий показала «новое» лицо (фото)

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    Таисия Повалий показала «новое» лицо (фото)

    Таисия Повалий никогда не была поклонницей натуральной красоты

    Певица часто пользовалась услугами пластических хирургов, чтобы сохранить свою молодость. Это привело к тому, что сегодня от самой Таисии Повалий мало что осталось.

    Повалий опубликовала в своем Instagram новое фото, на котором предстала, фактически, с новым лицом. На фото Таисия отражена у себя дома на фоне часов и фотографий, которые висят на стене.

    «Девочка дома) накрасилась, слушаю альбом», - прокомментировала селфи Повалий.

    Поклонники отрицательно восприняли внешний вид исполнительницы. В частности, отметили, что пора давно уже принять свой возраст и смириться со старением, поскольку ничего хорошего из попыток идти против природы не выходит.

    «...Уже бабушка должна быть давно! И воспринимать свой возраст и себя адекватно. Жесть... Куда мир катится... И так вблизи операции на лице сказались...».

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    instagram.com/tpovaliyofficial

    «Зачем вы себя уродуете? Вас не узнать. Просто непонятно что», - написали подписчики.

    Хотя нашлись и те, кто бросился защищать Повалий, но таких было мало.

    «Нормальная тетка, а что пусть лучше вся старая, в морщинах?», - выступили в ее защиту.

    певица селфи Instagram возраст Таисия Повалий
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