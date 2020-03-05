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    Шоу-биз

    У феи-крестной в новой экранизации «Золушки» не будет гендера

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    <p>Актер Билли Портер сыграет фею-крестную в новой экранизации любимой сказки</p> <div></div> - У феи-крестной в новой экранизации «Золушки» не будет гендера

    Актер Билли Портер сыграет фею-крестную в новой экранизации любимой сказки

    instagram.com/theebillyporter/

    Актер считает, что новое поколение готово к необычному прочтению классической сказки

    У феи-крестной в новой экранизации «Золушки» не будет пола. Об этом в интервью CBS News сообщил актер, исполнитель этой роли Билли Портер.

    «У магии нет гендера», - заявил актер. Он уверен, что это очень сильный ход, потому что речь идет о классической сказке, а новое поколение абсолютно готово к такому прочтению истории.

    Новую «Золушку» снимут в формате мюзикла, продюсерами картины станут Джеймс Корден и Лео Перлман, режиссером - Кэй Кэннон. Главную роль исполнит латиноамериканская певица Камила Кабельо, которая стала известной после телешоу The X Factor в 2012 году: она выступала там в составе группы Fifth Harmony.

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    У феи-крестной в новой экранизации «Золушки» не будет гендера
    У феи-крестной в новой экранизации «Золушки» не будет гендера
    У феи-крестной в новой экранизации «Золушки» не будет гендера
    У феи-крестной в новой экранизации «Золушки» не будет гендера
    У феи-крестной в новой экранизации «Золушки» не будет гендера
    У феи-крестной в новой экранизации «Золушки» не будет гендера
    У феи-крестной в новой экранизации «Золушки» не будет гендера
    У феи-крестной в новой экранизации «Золушки» не будет гендера
    У феи-крестной в новой экранизации «Золушки» не будет гендера
    У феи-крестной в новой экранизации «Золушки» не будет гендера
    У феи-крестной в новой экранизации «Золушки» не будет гендера
    У феи-крестной в новой экранизации «Золушки» не будет гендера
    instagram.com/theebillyporter/

    Билли Портер в сентябре 2019 года стал первым открытым темнокожим геем, который получил «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале («Поза»).

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