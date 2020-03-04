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    Фото

    Дочь Елены Кравец позировала на улицах Лондона

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    Дочь Елены Кравец позировала на улицах Лондона
    instagram.com/ma_kravets

    Старшая дочь звезды Квартал 95 Елены Кравец Маша на своей странице в Instagram опубликовала яркие снимки со своего отдыха в Лондоне

    Юная красотка позирует на смотровой площадке в центре города в стильном образе. 

    Для прогулки она выбрала синие джинсы с завышенной талией и кофту персикового цвета, которую заправила в брюки.

    Также младшая Кравец похвасталась новой прической - она укоротила волосы и покрасила их в золотистый блонд. 

    На одном из снимков Маша покоряет милой и нежной улыбкой, а на других старается выглядеть задумчиво и загадочно.

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    Дочь Елены Кравец позировала на улицах Лондона
    Дочь Елены Кравец позировала на улицах Лондона
    Дочь Елены Кравец позировала на улицах Лондона

    «Лондон был хорош», - подписала фото девушка на английском языке.


    знаменитости фотография Instagram
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