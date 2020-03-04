Дочь Елены Кравец позировала на улицах Лондона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/ma_kravets

Старшая дочь звезды Квартал 95 Елены Кравец Маша на своей странице в Instagram опубликовала яркие снимки со своего отдыха в Лондоне

Юная красотка позирует на смотровой площадке в центре города в стильном образе.

Для прогулки она выбрала синие джинсы с завышенной талией и кофту персикового цвета, которую заправила в брюки.

Также младшая Кравец похвасталась новой прической - она укоротила волосы и покрасила их в золотистый блонд.

На одном из снимков Маша покоряет милой и нежной улыбкой, а на других старается выглядеть задумчиво и загадочно.

«Лондон был хорош», - подписала фото девушка на английском языке.