Twitter-аккаунт сравнивает Криса Эванса и милейших собачек



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https://twitter.com/retrievans

Похож ли Крис Эванс на милейших собачек породы золотистый ретривер?

Вопрос, безусловно, важный и все еще открытый, однако новый Twitter-аккаунт доказывает, что сходство поражает.

Кто-то заметил, что известный актер Крис Эванс похож на золотистого ретривера, чтобы доказать это, была создана учетная запись в Twitter и размещены фотографии.

Домашние животные бывают очень похожи на людей, и пальму первенства бесспорно занимают собаки. Четвероногие надевают вставные челюсти своих хозяев, учатся сами покупать себе сосиски и даже щеголяют в смокингах на свадьбе — словом, делают все, чтобы мы ещё больше их обожали.

А иногда и люди так походят на собак, что можно убедиться: они явно были песелями в прошлой жизни или же их превратил в человека злой колдун. По крайней мере, так можно решить, просмотрев новый аккаунт в твиттере, посвящённый Крису Эвансу.

Сладкий и любящий, супер дружелюбный, ладит со всеми, трудолюбивый, игривый, спортивный, сильный, знаменитый, воспитанный и просто сказочный. Кого можно описать такой порцией комплиментов? Золотистого ретривера и ... Криса Эванса. Они не только излучают одинаковую энергию, но даже выглядят одинаково.

Первая запись в Chris Evans as Golden Retrievers появилась 24 сентября, сегодня у аккаунта уже 30 тысяч подписчиков, в числе которых и сам Эванс.

Автор признается, что вдохновлялся аккаунтом @tessasgoats, в котором снимки актрисы Тессы Томпсон комбинируются с фотографиями козочек.

Правда, последователь уже обогнал первопроходца по числу подписчиков. Сам Эванс тоже следит за @retrievans.

Джерело: boredpanda.com