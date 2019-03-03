  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Twitter-аккаунт сравнивает Криса Эванса и милейших собачек

    • Розсилка
    Twitter-аккаунт сравнивает Криса Эванса и милейших собачек
    https://twitter.com/retrievans

    Похож ли Крис Эванс на милейших собачек породы золотистый ретривер?

    Вопрос, безусловно, важный и все еще открытый, однако новый Twitter-аккаунт доказывает, что сходство поражает.

    Кто-то заметил, что известный актер Крис Эванс похож на золотистого ретривера, чтобы доказать это, была создана учетная запись в Twitter и размещены фотографии.

    Домашние животные бывают очень похожи на людей, и пальму первенства бесспорно занимают собаки. Четвероногие надевают вставные челюсти своих хозяев, учатся сами покупать себе сосиски и даже щеголяют в смокингах на свадьбе — словом, делают все, чтобы мы ещё больше их обожали.

    А иногда и люди так походят на собак, что можно убедиться: они явно были песелями в прошлой жизни или же их превратил в человека злой колдун. По крайней мере, так можно решить, просмотрев новый аккаунт в твиттере, посвящённый Крису Эвансу.

    Сладкий и любящий, супер дружелюбный, ладит со всеми, трудолюбивый, игривый, спортивный, сильный, знаменитый, воспитанный и просто сказочный. Кого можно описать такой порцией комплиментов? Золотистого ретривера и ... Криса Эванса. Они не только излучают одинаковую энергию, но даже выглядят одинаково.

    Первая запись в Chris Evans as Golden Retrievers появилась 24 сентября, сегодня у аккаунта уже 30 тысяч подписчиков, в числе которых и сам Эванс.

    Автор признается, что вдохновлялся аккаунтом @tessasgoats, в котором снимки актрисы Тессы Томпсон комбинируются с фотографиями козочек.

    1 з 30
    на весь екран згорнути
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans
    https://twitter.com/retrievans

    Правда, последователь уже обогнал первопроходца по числу подписчиков. Сам Эванс тоже следит за @retrievans.

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    в мире животных фотография Twitter актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ