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    Участницы «Модель XL» снялись в стильной фотосессии

    Девушки расширили общепринятые представления о женской красоте
    В предыдущем выпуске популярной телепередачи «Модель XL» веселая и жизнерадостная участница Ольга Евса выиграла право на бесплатную фотосессию. Возможность сняться у профессионального модного фотографа она разделила с другой конкурсанткой Олесей Прит, которая является няней детей певицы Камалии. «В этой фотосессии с участницами
    • 24 Листопада, 10:13
    • Розсилка

    Девушки расширили общепринятые представления о женской красоте

    В предыдущем выпуске популярной телепередачи «Модель XL» веселая и жизнерадостная участница Ольга Евса выиграла право на бесплатную фотосессию. Возможность сняться у профессионального модного фотографа она разделила с другой конкурсанткой Олесей Прит, которая является няней детей певицы Камалии.

    «В этой фотосессии с участницами «Модель XL» мы хотим показать, что фэшн-съемка с девушками, чьи формы отличаются от привычных модельных стандартов, может быть действительно крутой и красивой», - рассказывают авторы снимков.

    Оля Евса и Олеся Прит предстают на этих фото в соблазнительных образах, лишний раз подтверждая, что стандарты красоты «90-60-90» давно разрушены.

    Олеся Прит родилась в селе Рокитное Ровненской области. На снимках она появилась в удлиненном платье цвета электрик. Сейчас она работает няней детей популярной певицы Камалии.

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    Олеся Прит

    А Оля Евса родилась в селе Ребедайловка Черкасской области. «Я пришла на проект, чтобы доказать, что можно стать известной в модной индустрии, даже если ты из небольшого городка или села, как я, и имеешь далеко не идеальные формы», - говорит она.

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    Ольга Евса

    Новые выпуски «Модель XL» выходят каждый вторник.

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    Участницы «Модель XL» снялись в стильной фотосессии
    Участницы «Модель XL» снялись в стильной фотосессии
    Участницы «Модель XL» снялись в стильной фотосессии
    Участницы «Модель XL» снялись в стильной фотосессии
    Участницы «Модель XL» снялись в стильной фотосессии

    Джерело: ТСН

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