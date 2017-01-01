Участницы «Модель XL» снялись в стильной фотосессии

Девушки расширили общепринятые представления о женской красоте

В предыдущем выпуске популярной телепередачи «Модель XL» веселая и жизнерадостная участница Ольга Евса выиграла право на бесплатную фотосессию. Возможность сняться у профессионального модного фотографа она разделила с другой конкурсанткой Олесей Прит, которая является няней детей певицы Камалии. «В этой фотосессии с участницами



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Девушки расширили общепринятые представления о женской красоте

В предыдущем выпуске популярной телепередачи «Модель XL» веселая и жизнерадостная участница Ольга Евса выиграла право на бесплатную фотосессию. Возможность сняться у профессионального модного фотографа она разделила с другой конкурсанткой Олесей Прит, которая является няней детей певицы Камалии.

«В этой фотосессии с участницами «Модель XL» мы хотим показать, что фэшн-съемка с девушками, чьи формы отличаются от привычных модельных стандартов, может быть действительно крутой и красивой», - рассказывают авторы снимков.

Оля Евса и Олеся Прит предстают на этих фото в соблазнительных образах, лишний раз подтверждая, что стандарты красоты «90-60-90» давно разрушены.

Олеся Прит родилась в селе Рокитное Ровненской области. На снимках она появилась в удлиненном платье цвета электрик. Сейчас она работает няней детей популярной певицы Камалии.

Олеся Прит

А Оля Евса родилась в селе Ребедайловка Черкасской области. «Я пришла на проект, чтобы доказать, что можно стать известной в модной индустрии, даже если ты из небольшого городка или села, как я, и имеешь далеко не идеальные формы», - говорит она.

Ольга Евса

Новые выпуски «Модель XL» выходят каждый вторник.

Джерело: ТСН