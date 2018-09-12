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    Ультракороткое платье и стройные ноги: Селена Гомес на NY Fashion Week. [ФОТО]

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    Ультракороткое платье и стройные ноги: Селена Гомес на NY Fashion Week. [ФОТО]

    Селена зажгла на Неделе моды в Нью-Йорке

    Как известно, Селена Гомес сотрудничает с топ-брендом Coach, поэтому она не могла пропустить презентацию их новой коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке. Певица посетила модный показ и сама стала главной звездой вечера. Все внимание прессы было обращено не только на новые модели нарядов, но и на саму Селену, ведь девушка восхитила всех своим нарядом.

    В первом ряду перед подиумом Селена Гомес сидела в черно-золотистом платье с ошеломляюще короткой юбкой. Наряд оголил стройные ноги девушки, которые она подчеркнула туфлями на высоком каблуке. Дополняли образ идеальный конский хвост и макияж в светлых тонах.

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    Ультракороткое платье и стройные ноги: Селена Гомес на NY Fashion Week. [ФОТО]
    Ультракороткое платье и стройные ноги: Селена Гомес на NY Fashion Week. [ФОТО]
    Ультракороткое платье и стройные ноги: Селена Гомес на NY Fashion Week. [ФОТО]
    Getty Images, Instagram

    Джерело: Viva

    мода и красота
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