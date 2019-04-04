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    Здание-«ворота»: город соединили с набережной причудливым сооружением

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    Здание-«ворота»: город соединили с набережной причудливым сооружением
    dezeen.com

    Потребность в портале к набережной возникла после ряда сильных наводнений, через которые жители начали ассоциировать реку с угрозой

    В австралийском городе Мейтленд, недалеко от Сиднея, построили общественное пространство в виде ворот к набережной.

    Главная функция здания - восстановить соединение с набережной реки Хантер и ревитализуваты центральный деловой район города.

    Потребность в этом возникла после ряда сильных наводнений, через которые жители начали ассоциировать реку с угрозой.

    Арка из дерева и кирпича должно поощрять горожан проводить здесь время и идти дальше к берегу реки. Сооружение случае не только «порталом», но и рамки, которая формирует вид на набережную как картину.

    С одной стороны здания на двух этажах размещены кафе, ресторан, летняя площадка и общественные туалеты.

    Другая часть служит публичной площадью, которая позволяет одновременно находиться на свежем воздухе и под крышей. Здесь можно проводить кинопоказы и другие мероприятия.

    В строительстве использовали кирпич, из которого возведены большинство домов города.

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    Проект разработали сиднейские архитекторы Chtofi и McGregor Coxall.

    Джерело: dezeen.com

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