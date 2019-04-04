Здание-«ворота»: город соединили с набережной причудливым сооружением



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dezeen.com

Потребность в портале к набережной возникла после ряда сильных наводнений, через которые жители начали ассоциировать реку с угрозой

В австралийском городе Мейтленд, недалеко от Сиднея, построили общественное пространство в виде ворот к набережной.

Главная функция здания - восстановить соединение с набережной реки Хантер и ревитализуваты центральный деловой район города.

Потребность в этом возникла после ряда сильных наводнений, через которые жители начали ассоциировать реку с угрозой.

Арка из дерева и кирпича должно поощрять горожан проводить здесь время и идти дальше к берегу реки. Сооружение случае не только «порталом», но и рамки, которая формирует вид на набережную как картину.

С одной стороны здания на двух этажах размещены кафе, ресторан, летняя площадка и общественные туалеты.

Другая часть служит публичной площадью, которая позволяет одновременно находиться на свежем воздухе и под крышей. Здесь можно проводить кинопоказы и другие мероприятия.

В строительстве использовали кирпич, из которого возведены большинство домов города.



Проект разработали сиднейские архитекторы Chtofi и McGregor Coxall.

Джерело: dezeen.com