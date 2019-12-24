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    В приюте для бездомных нашли кошку, похожую на малыша Йоду: умилительные фото

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    <p>У животного такие же большие глаза и растопыренные уши</p> <div></div> - В приюте для бездомных нашли кошку, похожую на малыша Йоду: умилительные фото

    У животного такие же большие глаза и растопыренные уши

    Фото: facebook.com/Likesforlives15

    Приютить «кошку Йоду» захотели очень многие, в том числе и люди из других стран

    В США в приют для бездомных животных попала кошка, похожая на малыша Йоду из сериала «Мандалорец». На их схожесть обратила внимание помощница ветеринара Яна Авилес в одной из клиник в Северной Каролине.

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    В приюте для бездомных нашли кошку, похожую на малыша Йоду: умилительные фото
    В приюте для бездомных нашли кошку, похожую на малыша Йоду: умилительные фото
    В приюте для бездомных нашли кошку, похожую на малыша Йоду: умилительные фото
    В приюте для бездомных нашли кошку, похожую на малыша Йоду: умилительные фото
    В приюте для бездомных нашли кошку, похожую на малыша Йоду: умилительные фото
    В приюте для бездомных нашли кошку, похожую на малыша Йоду: умилительные фото
    В приюте для бездомных нашли кошку, похожую на малыша Йоду: умилительные фото
    Фото: facebook.com/Likesforlives15

    Кошку нашли на улице в ужасном состоянии. У нее была поранена лапка, были проблемы с глазом и легкая степень истощения. Когда ей оказали помощь, Яна сделала несколько фото кошки и опубликовала их в своем фейсбуке. Пост быстро стал вирусным, набрав почти четыре тысячи лайков.

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