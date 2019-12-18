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    Рождество в лондонском зоопарке: животные получили подарки

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    Рождество в лондонском зоопарке: животные получили подарки
    instagram.com/zsllondonzoo

    Рождество для обитателей лондонского зоопарка наступило немного раньше срока

    Работники питомника весьма креативно подошли к поздравлению подопечных и каждому подобрали презент. Животные, живущие в лондонском зоопарке, явно были рады найти съедобные праздничные подарки у себя в вольерах.

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    Допис, поширений GlobalNews (@globalnews)

    Боливийские обезьяны нашли под своими деревьями новогоднюю рамку для лазанья, наполненную лакомствами. Они с интересом исследовали новый предмет, который пришелся им по душе.

    Суматранский тигр Асим нашел в своем вольере несколько подарков, которые смотрители заботливо завернули в яркие праздничные коробки. В них он нашел крылья индейки, которые по словам работников, являются его любимым лакомством. А вот лемуры получили несколько рождественских чулок, наполненных различными овощами.

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    Рождество в лондонском зоопарке: животные получили подарки
    Рождество в лондонском зоопарке: животные получили подарки
    Рождество в лондонском зоопарке: животные получили подарки
    Рождество в лондонском зоопарке: животные получили подарки
    Рождество в лондонском зоопарке: животные получили подарки
    Рождество в лондонском зоопарке: животные получили подарки

    Менеджер по работе с животными в зоопарке сказала, что в Рождество владельцы всегда рады поделиться духом праздника с обитателями.

    «Асим с радостью рвал свои ярко упакованные подарки, чтобы получить мясные закуски внутри, в то время как наши обезьяны и лемуры с удовольствием находили праздничные угощения, спрятанные в их чулках», – признается работник питомника.

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