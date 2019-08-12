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    Фото

    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы

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    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы

    Один из самых завидных холостяков мира связал себя узами брака

    41-летний секс-символ и солист популярной британской рок-группы Muse Мэттью Беллами связал себя узами брака. Его избранницей стала 29-летняя американская модель Элль Эванс. Молодые сыграли свадьбу в Малибу на берегу океана, о чем говорит снимок, опубликованный музыкантом в Инстаграме.

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    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы
    Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американcкой модели: первые фото со свадьбы

    Напомним, в 2011 году Беллами был помолвлен с американской моделью Кейт Хадсон, у них даже родился сын. Однако уже в 2014-м они объявили о своем расставании. Буквально сразу после этого рокер стал встречаться с Элль Эванс, в конце 2017 года она объявила о помолвке с мужчиной своей мечты. Предложение руки и сердца было сделано во время совместного отдыха пары на Фиджи.

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    модель
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