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    Фото

    Невероятная природа в объективе Джулиана Рада (фото)

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    Невероятная природа в объективе Джулиана Рада (фото)
    boredpanda.com

    Джулиан Рад, фотограф дикой природы из Австрии, демонстрирует самые милые снимки диких грызунов, которые вы когда-либо видели

    Его работы, которыми он делится со своими подписчиками в Instagram по-настоящему очаровывают и заставляют улыбнуться.

    Еще в 2015 Рад выигрывал премию Comedy Wildlife Photography Award со своей фотографией бегущего хомяка под названием «Час пик». С тех пор его портфолио значительно расширилось.

    Фотографы обычно игнорируют жизнь маленьких и ловких грызунов, тем более интересны фотографии Джулиана, которые выполнены просто мастерски. Джулиан тратит иногда по нескольку часов, чтобы сделать удачный снимок.

    Мы смотрим шоу о дикой природе, в которых в основном показывают огромных хищников, и не задумываемся какую борьбу за выживание приходится каждый день вести крохотным грызунам.

    Это одна из причин, по которой они становятся центром многих фотографий Рада. К тому же это совсем не так просто — запечатлеть маленькое трусливое существо, которое так и норовит поскорее убежать из-за своего инстинкта жертвы.

    Суслик, нюхающий цветок, хомяк, взбирающийся на ветку ежевики или белка, пытающаяся достать грецкий орех — каждая фотография рассказывает историю и вызывает эмоции.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Фотограф дикой природы должен обладать поистине титаническим терпением, и, кажется, Рад готов ждать сколько угодно, чтобы получить идеальный кадр.

    Джерело: boredpanda.com

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