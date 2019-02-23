Невероятная природа в объективе Джулиана Рада (фото)



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boredpanda.com

Джулиан Рад, фотограф дикой природы из Австрии, демонстрирует самые милые снимки диких грызунов, которые вы когда-либо видели

Его работы, которыми он делится со своими подписчиками в Instagram по-настоящему очаровывают и заставляют улыбнуться.

Еще в 2015 Рад выигрывал премию Comedy Wildlife Photography Award со своей фотографией бегущего хомяка под названием «Час пик». С тех пор его портфолио значительно расширилось.

Фотографы обычно игнорируют жизнь маленьких и ловких грызунов, тем более интересны фотографии Джулиана, которые выполнены просто мастерски. Джулиан тратит иногда по нескольку часов, чтобы сделать удачный снимок.

Мы смотрим шоу о дикой природе, в которых в основном показывают огромных хищников, и не задумываемся какую борьбу за выживание приходится каждый день вести крохотным грызунам.

Это одна из причин, по которой они становятся центром многих фотографий Рада. К тому же это совсем не так просто — запечатлеть маленькое трусливое существо, которое так и норовит поскорее убежать из-за своего инстинкта жертвы.

Суслик, нюхающий цветок, хомяк, взбирающийся на ветку ежевики или белка, пытающаяся достать грецкий орех — каждая фотография рассказывает историю и вызывает эмоции.

Фотограф дикой природы должен обладать поистине титаническим терпением, и, кажется, Рад готов ждать сколько угодно, чтобы получить идеальный кадр.

Джерело: boredpanda.com