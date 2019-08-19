Жена киевского ресторатора в бикини соблазнительно разлеглась на скалах (фото)



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Алла Григорьева instagram.com/allagrigorjeva_beylina/

Звезда порадовала поклонников откровенными фото

Модель и жена ресторатора Михаила Бейлина, Алла Григорьева дала советы по самооценки. Такая потребность возникла у Аллы во время отдыха на Капри, когда муж раскритиковал ее солнечные очки.

Красотка запостила очередное фото себя любимой в купальнике и поразмыслила об уверенности в себе.

Алла настолько уверена в себе, что даже легкая критика мужчины не способна поколебать ее самооценку.

«Почему тебе так нравятся эти очки, у тебя есть гораздо красивее. А кто сказал, что они тебе идут?» - сказал утром человек, пока мы собирались на пляж. И тут я задумалась ... Но никто не сказал, я сама так решила. Если бы я была не уверена в себе, тотчас сняла бы их/выбросила/растоптала, чтобы угодить, или бы молча обиделась, обострив атмосферу, ну или закатила бы типичную женскую истерику, у всех свои способы», - отметила Алла .

«Но я восприняла этот вопрос как риторический, надела любимые очки, и мы отправились на пляж. У меня часто спрашивают, как стать увереннее в себе. Я склоняюсь к тому, что это берет свое начало в детстве, тогда, когда мы впитываем все как губка и особенно уязвимы, и здесь очень важна роль родителей», - отметила модель.

«Не у каждого во взрослом возрасте хватит сил работать над собой и чувствовать себя красивой, классной и незаменимой. И неважно, когда это произойдет - в 20, 30 или 50 лет! Сложно прожить жизнь, не почувствовав это чувство. Относитесь к себе бережно и с любовью, не забывайте иногда потакать своим желаниям, иногда следуя дисциплины», - призвала Алла.

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