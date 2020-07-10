Порно признали опасным для здоровья



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«Секс - это здорово, а порно - нет», - заявляют эксперты

Издание The Conversation узнало мнение пяти экспертов в области здравоохранения и секса о том, может ли просмотр порно быть опасным. Три из них ответили утвердительно и объяснили, как просмотр видео для взрослых может негативно повлиять на здоровье людей.

Специалисты посчитали, что из-за порно у людей создается нереалистичное представление о сексе. Кроме того, в роликах часто демонстрируют жестокость мужчин по отношению к женщинам. Любители подобных видео также рискуют впасть в зависимость от них. Сторонники того, что порно может принести пользу отметили, что некоторые ролики можно использовать в образовательных целях. Кроме того, такие видео способны помочь представителям ЛГБТ-сообщества.

Меган Лим, эксперт в области здравоохранения, уточнила, что порно оказывается неполезным, если у людей нет других источников информации о сексе. «Многие молодые люди смотрят порно еще до начала сексуальной жизни. Для них эти видео становятся самой важной частью сексуального развития, а увиденное они впоследствии практикуют в реальной жизни», - подчеркнула Лим.

Ее коллега Мередит Темпл-Смит уточнила, что просмотр порно может привести к росту тревожности и недовольству своим телом. По ее словам, порнография может негативно повлиять и на тех, кто ее смотрит, и на тех, кто в ней снимается.

«Секс - это здорово, а порно - нет», -добавил эксперт по вопросам гендера и сексуальности Майкл Флад. Он еще раз обратил внимание на то, что многие подобные ролики нормализуют агрессию в сексуальных отношениях. Его коллега Андреа Уэйлинг (Andrea Waling) посчитала, что сама по себе порнография неопасна. По ее мнению, такие ролики помогают людям раскрывать собственную сексуальность, а мастурбация снижает риск диабета.