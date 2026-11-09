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109-річні подруги-американки розкрили свій секрет довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Велма Лонг і Дороті Боггесс дружать понад 80 років та досі підтримують одна одну
фото: кадр з відео

Пенсіонерки дали пораду тим, хто хоче прожити довше

109-річні американки Велма Лонг і Дороті Боггесс познайомилися під час Другої світової війни, їхня дружба триває вже 80 років. Жінки розповіли історії своїх життєвих шляхів та розкрили секрет свого довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Історія знайомства подруг-довгожительок

109-річні подруги-американки розкрили свій секрет довголіття фото 1
фото: кадр з відео

Велма Лонг і Дороті Боггесс народилися у 1917 році. Вони познайомилися у Вашингтоні під час Другої світової війни. Лонг працювала друкаркою у Військово-морських силах США, а Боггесс у Військовому міністерстві.

Дороті Боггесс в молоді роки
Дороті Боггесс в молоді роки
фото: кадр з відео

Жінки продовжили дружити й після війни, а їхні чоловіки виявилися двоюрідними братами.

Велма Лонг в молоді роки
Велма Лонг в молоді роки
фото: кадр з відео

Дороті Боггесс після роботи у Військовому міністерстві США працювала соціальною працівницею та консультанткою з професійної реабілітації, а 1976 року вийшла на пенсію. Боггесс працювала у друкарському відділі військового відомства.

Секрети довголіття подруг-американок

Регулярна фізична активність, правильне харчування та спілкування з людьми є головними секретами довголіття Велми Лонг і Дороті Боггесс. Наприклад, Дороті Боггесс починає кожен ранок із вправ під музику. Крім того, жінка навчилася плавати у 69 років.

109-річні подруги розкрили свій секрет довголіття

Обидві довгожительки відвідують церкву та мають активне соціальне життя. Велма Лонг окремо наголосила, що для щастя потрібно добре ставитися до інших. «Люди хочуть знати деякі з наших секретів. Я відповідаю: ну, ми не можемо розповісти абсолютно все», – пожартувала вона. Також жінка дала головну пораду тим, хто хоче прожити довше: «Будьте добрими до людей».

Також повідомлялося, ветеран Другої світової війни Дейв Кіґґі відзначив своє 100-річчя. Пенсіонер розповів про свою головну мету та поділився тим, що допомагає йому жити довше. Нині Кіґґі мріє дожити до 132 років – це його мета. 

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Теги: довголіття пенсіонери США здоров'я

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