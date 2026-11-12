Американські вчені розкрили неочікуваний секрет довголіття 108-річного рекордсмена

Беріл Ділман є найстаршим мешканцем Орегону

108-річний Беріл Ділман із Юджина, штат Орегон (США), зацікавив дослідників Бостонського університету. Науковці дізналися у пенсіонера, завдяки яким секретам йому вдалося прожити понад століття. Про це пише «Главком» із посиланням на Diario AS.

Беріл Ділман нині мешкає в будинку для літніх людей Merrill Gardens at Sheldon Park. Саме там він відсвяткував свій 108-й день народження. «Ви не знаєте, як це – бути старшим за 100 років. Я вже дізнався і мені подобається», – сказав він. Попри те, що довгожитель пересувається за допомогою ходунків, він перебуває у гарній фізичній формі. Крім того, він має ясний розум попри свій вік. «Поки мій розум залишається ясним, я можу знайомитися з людьми», – зізнався пенсіонер.

Нині Беріл Ділман є найстаршим мешканцем Орегону. Рекордсмен розповів дослідникам Бостонського університету, які вивчають людей із винятково тривалою тривалістю життя, про свій секрет довголіття. За словами пенсіонера, він криється у щоденних звичках. «Частина секрету полягає в тому, щоб стежити за тим, що їси та п'єш. Я ніколи не захоплювався алкогольними напоями чи чимось подібним», – поділився він.

Ще одним секретом довгожителя є гарний настрій та позитивний погляд на життя. «Він завжди вмів розв'язувати проблеми. Щоразу, коли виникала перешкода, він шукав спосіб її подолати, а не скаржився. Він завжди був неймовірно щедрим на душевне тепло, свій час і почуття гумору», – розповіла донька довгожителя.

Нагадаємо, 98-річний Гаррі Гісман встановив незвичний рекорд. Довгожитель здійснив політ, стоячи на крилі літака. Чоловік протримався протягом дев’яти хвилин польоту на крилі літака. Довгожитель піднявся на висоту 300 метрів. Під час польоту був присутній офіційний представник «Книги рекордів Гіннеса», який підтвердив, те що Гаррі Гісман став найстаршим у світі «вінг-вокером».

До слова, в Англії відзначила своє 117-річчя найстаріша людина у світі Етель Катерхем. Жінка є останньою живою людиною на Землі, яка народилася до 1910 року. Протягом усього свого життя пенсіонерка дотримується одного секрету довголіття.