Популярний у TikTok блогер на ім'я Джо з Великої Британії, який живе в Україні, виставив бали популярним місцевим напоям. Переможець рейтингу виявився неочевидним. Про це повідомляє «Главком».

Суть відео дуже проста: дівчина за кадром називає різні види алкогольних і безалкогольних напоїв, які популярні в Україні, а хлопець оцінює їх в діапазоні від 1 до 10. До рейтингу потрапили «Живчик», медовуха, компот, домашнє вино, квас і березовий сік.

Спершу Джо пояснює, що вирішив оцінювати напої, добре знайомі кожному українцю. Він почав із «Живчика», про який багато чув від місцевих, хоча сам спробував лише нещодавно.

«Усі, з ким я тут спілкувався, кажуть мені, що пили його в дитинстві. Я лише нещодавно спробував «Живчик» але поставлю йому… вісім з десяти», – зазначив англієць.

Найнижчий бал дістався домашньому вину (5/10), а також медовусі (7/10). Причина дуже проста: автор пару років, як не вживає алкоголь.

Найтепліше іноземець відгукнувся про березовий сік (8/10), літній компот від тещі (10/10) та про квас (100/10). Саме вони викликали в нього щирий захват і запам’яталися.

«Коли ти їдеш у село влітку, і теща ставить тобі свіжий глечик компоту – десять з десяти… Квас – сто з десяти», – прокоментував він.

Нагадаємо, американець Майкл Віллена, який одружився з українкою та наразі мешкає у Луцьку, вразив користувачів мережі глибоким знанням українських реалій та місцевого фольклору. На своїй сторінці в Instagram під ніком ohmykhailo іноземець опублікував власну підбірку з 10 міст України, орієнтуючись на особисті враження та кумедні стереотипи.