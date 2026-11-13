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Кейт Міддлтон вперше відверто розповіла про своє лікування від раку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У березні 2024 року Кейт Міддлтон повідомила, що хворіє на рак, а у вересні завершила курс хіміотерапії
фото: Andrew Parsons/Kensington Palace

Кейт Міддлтон розкрила, яку роль відіграла природа в її відновленні

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон дала відверте інтерв’ю журналу Country Life, у якому поділилася подробицями свого лікування та шляху до одужання після онкологічного захворювання. Про це повідомляє «Главком».

«Мені сказали, що будуть хороші дні та погані, що лікування потребуватиме часу. Це те саме за своєю природою. Це показує нам, що періоди відпочинку, роздумів та оновлення так само важливі, як і моменти зростання», – зауважила принцеса Уельська.

Кейт Міддлтон також розповіла про те, яку роль відіграла природа в її відновленні. У березні 2024 року принцеса повідомила, що хворіє на рак, а у вересні завершила курс хіміотерапії. У січні 2025 року вона оголосила про ремісію та поступово почала повертатися до публічного життя й виконання королівських обов’язків.

«Природа дозволила мені знайти глибший зв’язок з моїм розумом, тілом і духом. Я думаю, це тому, що природа пропонує щось унікальне. Вона нічого від нас не вимагає. Вона не засуджує нас і не очікує від нас жодних результатів. Вона просто дозволяє нам бути. Це справді моє святилище і місце, куди я інстинктивно хотіла потрапити», – поділилася принцеса.

Міддлтон наголосила що, «якщо поглянути на природний світ, то він майже ніколи не перебуває в стані застою; а якщо й перебуває – то навряд чи це ознака здоров’я». «Розуміння цього справді допомогло мені, роздуми про те, як потік і рух можуть змінити щось у вас, чи то у вашому тілі, чи у вашому розумі, чи у ваших думках», – сказала вона.

«Люди завжди зверталися до природи. Чи то пляж, що дарує зцілення й відновлення; чи то сільська місцевість, де можна знайти спокій і по-новому поглянути на речі; чи то гори, де можна побути наодинці – люди здавна шукали розради в природному середовищі. Природа має надзвичайну відновлювальну силу, і її інтеграція в процес одужання є вкрай важливою. Відчуття зв’язку, надійні люди поруч і місця, де ви почуваєтеся спокійно, можуть бути надзвичайно важливими у складні часи», – підсумувала Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Кейт Міддлтон поділилася зворушливим відео, де вона разом із чоловіком, принцом Вільямом, та їхніми трьома дітьми насолоджується прогулянкою на свіжому повітрі. У відео принцеса розповіла про завершення курсу лікування.

До слова, у квітні 2026 року родина принца Уельського відвідала великодню службу у Віндзорі. Принц Вільям та принцеса Кейт Міддлтон відвідали урочистий захід зі своїми дітьми. До цього королівська родина не з'явилася на публіці разом протягом декількох років. 

Згодом 13 травня принцеса Уельська з офіційним візитом прибула до Італії після тривалої перерви через лікування раку. Кейт Міддлтон приїхала у місто Реджо-Емілія, де відвідала Королівський фонд раннього дитинства.

Теги: Кейт Міддлтон онкологія рак здоров'я

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