Український гуморист Тарас Яремій уперше публічно розповів, що в дитинстві переніс онкологічне захворювання. Через хворобу він пройшов курс хіміотерапії, переніс дві операції та мав інвалідність до 2022 року. Про це 28-річний комік розповів в інтерв’ю Івану Казаркіну, повідомляє «Главком».

За словами Яремія, лікування завершилося успішно. Нині онкологічне захворювання не має для нього відомих наслідків.

«Я був малим, я був малою дитиною, в мене була онкологія. У мене були хіміотерапії, дві операції. Все переніс. У мене була інвалідність до 2022 року. Все добре закінчилося», – говорить комік.

Водночас пережитий досвід вплинув на його ставлення до здоров'я. Комік зізнався, що уважно стежить за станом організму та регулярно проходить обстеження.

Зокрема, у 2022 році Яремій запідозрив, що онкологічне захворювання повернулося. Однак побоювання не підтвердилися.

«Наче наслідків немає, але я постійно перевіряюсь. Був єдиний нюанс, що 2022 року я себе накрутив, що онкологія повернулася. Коли я думав, що вона повернулась, я дуже сильно себе накрутив. Коли потім виявилося, що це не онкологія, я дуже сильно радів», – зізнається Тарас Яремій.

Раніше «Главком» писав, що український режисер і кінопродюсер Олексій Комаровський, відомий за фільмами «Коли ти вийдеш заміж?» та «Коли ти розлучишся?», розповів про діагностований у нього рак шкіри. Спочатку на обличчі режисера протягом кількох місяців була червона пляма, а згодом з'явився прищ. Сам Комаровський не надавав цьому значення, оскільки не відчував болю чи іншого дискомфорту. Звернутися до лікаря йому порадила знайома. Після обстеження медики підтвердили онкологічне захворювання. Наразі режисеру потрібна операція.