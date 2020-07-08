Раскрыт секрет одновременного оргазма



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Синхронного оргазма партнеры чаще всего достигают в художественном кино, однако в реальной жизни с оргазмами дело обстоит немного иначе

Об оргазме, который мужчина и женщина испытывают одновременно, говорят как о священном секс-граале. Или как о показателе того, что партнеры идеально подходят друг другу. Или как о точке невозврата, которая сулит отношениям процветание и гармонию. Рассказываем, нужен ли синхронный оргазм и как его достичь.

В чем секрет одновременного оргазма

Несмотря на то, что мы можем думать о синхронном оргазме как о каком-то абсолюте или показателе, что отношения достигли своего наивысшего расцвета и развития, некоторые сексологи до сих пор сомневаются в том, не переоценен ли синхронный оргазм как феномен.

Чем может быть хорош синхронный оргазм?

Вы наверняка помните, что при оргазме выделяется невероятное количество гормонов, которые заставляют вас чувствовать удовольствие, радость, счастье, любовь, благодарность к партнеру, насыщение и переживать множество других приятных эмоций.

Такие гормоны, как эндорфин, дофамин, окситоцин и серотонин, во время секса и оргазма выделяются не только у женщин, но и у мужчин. Соответственно, если оргазм наступает одновременно у мужчины и женщины, это способствует тому, что они синхронно прочувствуют реакцию своего организма на выброс гормонов. А это, в свою очередь, может способствовать более глубокому чувству счастья у обоих партнеров, что, несомненно, может оказать положительное влияние на отношения.

Но действие гормонов носит лишь временный характер — иначе, получив оргазм хотя бы однажды, мы находились бы в состоянии эйфории до конца своих дней. Ощущения удовлетворения и благодарности могут появляться и исчезать (и в зависимости от уровня различных гормонов в крови), но действительно гармоничными отношения в паре делает вовсе не способность мужчины и женщины достигать оргазма одновременно.

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Ожидание vs. реальность

Синхронного оргазма партнеры чаще всего достигают в порнофильмах, художественном кино, а также на страницах романов для взрослых. Однако в реальной жизни с оргазмами дело обстоит немного иначе. Наиболее реалистичный сценарий секса между двумя людьми выглядит так: один из партнеров достигает пика удовольствия первым, а затем помогает другому партнеру получить свою часть пирога. Вообще, сексологи сходятся во мнении о том, что для гармонии в сексуальной жизни важно совмещать два режима функционирования: «альтруистический», выражающийся в заботе о партнере и желании доставить ему удовольствие, и «эгоистический», предполагающий фокусировку внимания на самом себе, своих желаниях и их удовлетворении. Проще говоря, каждый из партнеров должен стремиться не только к тому, чтобы получить оргазм, но еще и к тому, чтобы партнёр его тоже получил.

Почему синхронный оргазм — это не закономерность?

В погоне за синхронным оргазмом нужно проанализировать весь сексуальный цикл для того, чтобы понять, почему вы с партнером достигаете пика в разное время. Помимо того, что от человека к человеку разнятся биологические параметры и степень чувствительности к стимуляции эрогенных зон, каждый может преследовать разные цели, занимаясь сексом. Не редким является сценарий, в котором мужчина работает исключительно в «эгоистическом» режиме: он озабочен только своим оргазмом, а удовольствие женщины не играет для него особого значения.

Учитывай еще и разницу между мужчинами и женщинами. Путь к мужскому оргазму — относительно прямой, путь к женскому представляет собой извилистую дорожку, ступив на которую, никогда нельзя знать наверняка, придёшь ли ты к цели. Поэтому сделать так, чтобы прямые и извилистые пересеклись в точке наивысшего наслаждения, гораздо сложнее, чем спланировать ремонт. Обратимся к цифрам. Занимаясь проникающим сексом, мужчине для достижения оргазма необходимо в среднем от двух до пяти минут. В этих же самых условиях женщине требуется около десяти-пятнадцати минут. Такая разница обусловлена тем, что механизмы возбуждения и получения удовольствия у представителей разных полов отличаются друг от друга. Но это не значит, что в однополых парах шансы на синхронный оргазм выше: дело в том, что даже внутри каждой группы — мужчин и женщин — показатели будут различаться.

Как тогда испытать оргазм одновременно с партнером?

Несмотря на то что на пути к синхронному оргазму можно встретить немало препятствий, его все же можно достичь. И если ты стремишься к тому, чтобы финишировать вместе со своим партнером, можно использовать несколько уловок.

Например, если причина отсутствия синхронного оргазма в том, что в паре женщине нужно больше времени, чем мужчине, нужно ускорить первую и замедлить второго. Во‑первых, не помешает качественная прелюдия, которая позволит женщине максимально возбудиться, что уже во время секса сделает её более восприимчивой и чувствительной к стимуляции. Во‑вторых, одним проникновением сыт не будешь: как известно, только 20% женщин способны испытать оргазм только от проникновения, но если подключить к вагинальной стимуляции клиторальную, шансы получить оргазм увеличиваются до 80%. В-третьих, мужчину можно остудить. Если видишь и чувствуешь, что мужчина на грани (понять это можно по учащённому дыханию, изменению выражения лица или ускорению темпа фрикций), попроси его двигаться медленнее или замереть на какое-то время. Также можно оттянуть наступление оргазма у мужчины, немного оттянув его мошонку вниз, — делай это осторожно, не дави и не тяни слишком сильно, чтобы не вызвать болевые ощущения. Для того чтобы каждому партнеру приблизиться к синхронному оргазму, можно использовать специальные лубриканты — охлаждающий и пролонгирующий для мужчины и стимулирующий возбуждение для женщины. Использовать их можно даже вместе. Для этого нужно нанести охлаждающий лубрикант на половой член, надеть презерватив сверху, чтобы действие смазки распространялось только на мужчину, а в это же самое время женщина может использовать разогревающие и возбуждающие гели.

Не цель и даже не средство

Подводя итоги: синхронный оргазм — это скорее исключение из правил, чем само правило. При этом нельзя сказать, что испытать оргазм с партнером одновременно невозможно. Однако если этого не произошло, учитывая биологические и психофизические особенности каждого человека, можно с уверенностью сказать, что гармонии в паре ничего не угрожает. Секс не должен превращаться в забег, на финишной прямой которого будет одновременный с партнёром оргазм, иначе есть риск перестать наслаждаться близостью вообще. Цель полового акта — удовольствие, а не синхронность. А вот чувственного занятия любовью, после которого каждый остался доволен, нам обычно вполне хватает для счастья.