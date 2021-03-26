Эти бабули доказали, что возраст — еще не повод переставать веселить семью и окружающих

«Бабушку клюнул пеликан, и она начала его за это отчитывать»

Бабушки — настоящие сокровища каждой семьи. Ведь кто еще готов накормить ребенка по первой просьбе, успевая при этом приготовить обед из трех блюд за считанные минуты? Кроме явных кулинарных талантов, бабули еще и умеют поднять окружающим настроение одним своим видом.

Ведь за что бы они не взялись, все выглядит до крайности умилительно. Внуки поделились фотографиями своих родственниц, которые явно не собираются стареть душой!

«Бабушку клюнул пеликан, и она начала его за это отчитывать»,»Бабушка и ирландский волкодав. Он понятия не имеет, насколько он большой», « Моя 83-летняя бабушка и ее первая попытка сделать селфи», «Вот мое любимое фото бабушки. У нее были проблемы с миксером», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.