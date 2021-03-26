  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Эти бабули доказали, что возраст — еще не повод переставать веселить семью и окружающих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Эти бабули доказали, что возраст — еще не повод переставать веселить семью и окружающих

    «Бабушку клюнул пеликан, и она начала его за это отчитывать»

    Бабушки — настоящие сокровища каждой семьи. Ведь кто еще готов накормить ребенка по первой просьбе, успевая при этом приготовить обед из трех блюд за считанные минуты? Кроме явных кулинарных талантов, бабули еще и умеют поднять окружающим настроение одним своим видом.

    Ведь за что бы они не взялись, все выглядит до крайности умилительно. Внуки поделились фотографиями своих родственниц, которые явно не собираются стареть душой!

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Эти бабули доказали, что возраст — еще не повод переставать веселить семью и окружающих
    Эти бабули доказали, что возраст — еще не повод переставать веселить семью и окружающих
    Эти бабули доказали, что возраст — еще не повод переставать веселить семью и окружающих
    Эти бабули доказали, что возраст — еще не повод переставать веселить семью и окружающих
    Эти бабули доказали, что возраст — еще не повод переставать веселить семью и окружающих
    Эти бабули доказали, что возраст — еще не повод переставать веселить семью и окружающих
    Эти бабули доказали, что возраст — еще не повод переставать веселить семью и окружающих
    Эти бабули доказали, что возраст — еще не повод переставать веселить семью и окружающих
    Эти бабули доказали, что возраст — еще не повод переставать веселить семью и окружающих
    Эти бабули доказали, что возраст — еще не повод переставать веселить семью и окружающих
    Эти бабули доказали, что возраст — еще не повод переставать веселить семью и окружающих
    Эти бабули доказали, что возраст — еще не повод переставать веселить семью и окружающих
    Эти бабули доказали, что возраст — еще не повод переставать веселить семью и окружающих
    Эти бабули доказали, что возраст — еще не повод переставать веселить семью и окружающих
    Эти бабули доказали, что возраст — еще не повод переставать веселить семью и окружающих

    «Бабушку клюнул пеликан, и она начала его за это отчитывать»,»Бабушка и ирландский волкодав. Он понятия не имеет, насколько он большой», « Моя 83-летняя бабушка и ее первая попытка сделать селфи», «Вот мое любимое фото бабушки. У нее были проблемы с миксером», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

    Читайте также: Почему женщины живут дольше мужчин. Подборка курьезных фото
    Теги: шутки селфи курьез возраст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies