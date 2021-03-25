Байкерша-красотка сводила с ума мужчин, пока все не узнали, что за фильтрами прячется 50-летний мужчина

Самые внимательные поклонники стали замечать на снимках девушки странные вещи

Девушка оказалась совсем не той, за кого себя выдавала

Блогершу из Японии с ником azusagakuyuki многие парни могли бы без натяжки назвать своей мечтой. Длинноволосая девушка с фарфоровой кожей сочетала в себе красоту и любовь к мотоциклам, горным лыжам и походам с палатками.

В своем аккаунте в Твиттере красавица постила фото с байкерских слетов, из мастерских и прочих мальчишеских локаций. И на всех снимках она просто блистала рядом со своей Ямахой, что покорило более 18 тысяч пользователей.

Не обходилось на странице и без более откровенных фото, которые привлекали все новых и новых подписчиков. Но наивные юзеры сначала не подозревали, какая тайна скрывается за очаровательным лицом.

Самые внимательные поклонники стали замечать на снимках девушки странные вещи. То в кадре внезапно у нее появится грубая волосатая рука, то в отражении мелькнет мужское лицо.

Тогда загадочной байкершей заинтересовалось одно из японских телешоу и вскрылась правда. На самом деле красавица оказалась 50-летним мужчиной, который менял свое лицо с помощью приложения FaceApp. На такой шаг мотоциклист решился, потому что хотел, чтобы его аккаунт стал популярным, пишет 8World News. Однако он понимал, что мало кому захочется подписываться на «дядюшку», а вот на молодую девушку — да.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.