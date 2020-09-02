Ад перфекциониста. Фото, на которые нельзя смотреть спокойно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тяжелая подборка для ценителей порядка

Многие из нас любят симметрию, правильные ровные линии и чёткую последовательность вещей. От всего этого наш внутренний перфекционист просто ликует. Однако порой в окружающем пространстве встречаются вещи, которые создавались хаотично или словно специально были испорчены последним штрихом. Вот 25 примеров такого кошмара из подборки Boredpanda.

«По какому принципу были выбраны именно эти места для расположения лампочек?», «Хочется закрасить этот несчастный кружочек самостоятельно, нужно лишь найти такой же оттенок желтого», «Хочется верить, что эта балясина хотя бы посередине (да, эти столбики называются балясины)», «Мелочь, а неприятно!», «Когда проектировщик психанул», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.