«Победители по жизни»: фото невероятно грустных и смешных фейлов



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Явно не лучший день в жизни этих людей

Будем честны: иногда смотреть на неудачи других людей бывает очень весело. Сделали подборку необычных фейлов с BoredPanda — возможно, это поможет вам избежать каких-то ошибок (или хотя бы просто улыбнуться).

«Девушка осветляла волосы и замотала голову пластиковым пакетом, чтобы сохранить тепло. Так надпись с пакета стала частью её нового стиля», «Вот что бывает, когда игнорируешь странный привкус утреннего чая», «Интересно, как долго до мастера и клиента доходило, что у Марио обе руки правые?», «Это подарок от девушки, которая мне нравится», «Канадец потратил 11 долларов на саженцы томатов. Вот весь его урожай», «Вот так я и узнал, что я лунатик», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.