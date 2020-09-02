И так сойдет. Фото ужасно выполненных ремонтных работ



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Лучше бы и не трогали

Мастер на все руки Тревор Лахи из США ведет забавный Instagram-аккаунт, где публикует фото крайне сомнительных и попросту недобросовестных работ, с которыми ему приходилось сталкиваться. Все их можно описать лишь одним известным выражением: «и так сойдет». Взгляните сами.

«Сразу видно руку профессионала — выключатель больше шататься не будет», «Этот дверной стопор словно ждет, когда дверь просядет. Тогда все будет как раз!», «Для любителей залипать в телефон, сидя на унитазе? Тогда почему розетки две?», «Если всегда хотел большие окна», «Как тут не заметить тонкую и кропотливую работу по выведению угла плинтуса», «А так выглядит упорство и нежелание купить большой подвижный кронштейн», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

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