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    Курьез

    И так сойдет. Фото ужасно выполненных ремонтных работ

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    И так сойдет. Фото ужасно выполненных ремонтных работ

    Лучше бы и не трогали

    Мастер на все руки Тревор Лахи из США ведет забавный Instagram-аккаунт, где публикует фото крайне сомнительных и попросту недобросовестных работ, с которыми ему приходилось сталкиваться. Все их можно описать лишь одним известным выражением: «и так сойдет». Взгляните сами.

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    И так сойдет. Фото ужасно выполненных ремонтных работ
    И так сойдет. Фото ужасно выполненных ремонтных работ
    И так сойдет. Фото ужасно выполненных ремонтных работ
    И так сойдет. Фото ужасно выполненных ремонтных работ
    И так сойдет. Фото ужасно выполненных ремонтных работ
    И так сойдет. Фото ужасно выполненных ремонтных работ
    И так сойдет. Фото ужасно выполненных ремонтных работ
    И так сойдет. Фото ужасно выполненных ремонтных работ
    И так сойдет. Фото ужасно выполненных ремонтных работ
    И так сойдет. Фото ужасно выполненных ремонтных работ
    И так сойдет. Фото ужасно выполненных ремонтных работ
    И так сойдет. Фото ужасно выполненных ремонтных работ
    И так сойдет. Фото ужасно выполненных ремонтных работ
    И так сойдет. Фото ужасно выполненных ремонтных работ
    И так сойдет. Фото ужасно выполненных ремонтных работ

    «Сразу видно руку профессионала — выключатель больше шататься не будет», «Этот дверной стопор словно ждет, когда дверь просядет. Тогда все будет как раз!», «Для любителей залипать в телефон, сидя на унитазе? Тогда почему розетки две?», «Если всегда хотел большие окна», «Как тут не заметить тонкую и кропотливую работу по выведению угла плинтуса», «А так выглядит упорство и нежелание купить большой подвижный кронштейн», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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    фотография курьез
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