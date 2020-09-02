Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов



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Прозрачные стены, 3D-рисунки, микроскоп и Туранга Лила из «Футурамы»

Туалет, как и ванная комната, должен быть комфортным и продуманным с точки зрения расположения сантехники. В особенности это касается общественных туалетов, которые порой проектируются словно на скорую руку. Как они оформляются — вообще отдельная история. Вот 30 примеров далеко не самого удачного дизайна.

«Странно, что пропасть не под ногами», «Зато сразу видно, занято или нет», «Очень странный писсуар, пользоваться которым совсем не хочется», «Высоко сижу, далеко гляжу», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.