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    Курьез

    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов

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    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов

    Прозрачные стены, 3D-рисунки, микроскоп и Туранга Лила из «Футурамы»

    Туалет, как и ванная комната, должен быть комфортным и продуманным с точки зрения расположения сантехники. В особенности это касается общественных туалетов, которые порой проектируются словно на скорую руку. Как они оформляются — вообще отдельная история. Вот 30 примеров далеко не самого удачного дизайна.

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    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов
    Смешно и необъяснимо: курьезные фото неудачного дизайна туалетов

    «Странно, что пропасть не под ногами», «Зато сразу видно, занято или нет», «Очень странный писсуар, пользоваться которым совсем не хочется», «Высоко сижу, далеко гляжу», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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    фотография курьез
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