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    Бездомную, которая скиталась вместе с детьми, волонтеры превратили в красавицу с обложки

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    Бездомную, которая скиталась вместе с детьми, волонтеры превратили в красавицу с обложки

    Внешность женщины не испортили даже суровые уличные условия

    Жизнь Жасмин Турксон никак нельзя было назвать счастливой. Мама оказалась на улице и не могла обеспечить двух своих детей. Лишенная всякой надежды, она скиталась с сыновьями по улицам Аккры, столицы Ганы. Однако в какой-то момент бедной женщине все же улыбнулась удача.

    Жасмин, неухоженную, босую, с ранами на ступнях, обнаружили волонтеры из благотворительной организации De-Graft Johnson Foundation. И эти люди круто изменили ее жизнь, пишет Daily Star.

    Женщине помогли деньгами, обеспечили жильем. Больше ей не нужно было ночевать на улице и думать, что ее дети снова останутся голодными. Однако был в истории еще один нюанс.

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    Бездомную, которая скиталась вместе с детьми, волонтеры превратили в красавицу с обложки
    Бездомную, которая скиталась вместе с детьми, волонтеры превратили в красавицу с обложки
    Бездомную, которая скиталась вместе с детьми, волонтеры превратили в красавицу с обложки

    Волонтеры разглядели в бездомной настоящую красавицу с ослепительной улыбкой и решили подчеркнуть ее привлекательность. Жасмин изменили прическу и одежду и сделали макияж. И она стала сиять, словно модель с обложки глянца. Постепенно фото женщины начали разлетаться по соцсетям, и внешность бывшей бродяги покорила не одно сердце, как и ее история.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: модель шутки курьез
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