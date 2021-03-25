В этих местах не должно было быть никаких животных, но они почему-то есть. Курьезные фото

«Уселся тут как барин — ногу на ногу, так качай меня!»

Если вы не заметили, животные — те еще нон-конформисты. Их не слишком интересуют правила поведения, которые люди пытаются им навязать. Ну только если собак — они обожают двуногих и готовы им подчиняться на добровольной основе, да и то далеко не всегда.

А так всевозможные звери то и дело смущают простых людей, оказываясь в самых неожиданных местах и обстоятельствах, потому что они сами себе закон. Вот где в наше прогрессивное время можно обнаружить животных:

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.