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    В этих местах не должно было быть никаких животных, но они почему-то есть. Курьезные фото

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    В этих местах не должно было быть никаких животных, но они почему-то есть. Курьезные фото

    «Уселся тут как барин — ногу на ногу, так качай меня!»

    Если вы не заметили, животные — те еще нон-конформисты. Их не слишком интересуют правила поведения, которые люди пытаются им навязать. Ну только если собак — они обожают двуногих и готовы им подчиняться на добровольной основе, да и то далеко не всегда.

    А так всевозможные звери то и дело смущают простых людей, оказываясь в самых неожиданных местах и обстоятельствах, потому что они сами себе закон. Вот где в наше прогрессивное время можно обнаружить животных:

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    В этих местах не должно было быть никаких животных, но они почему-то есть. Курьезные фото
    В этих местах не должно было быть никаких животных, но они почему-то есть. Курьезные фото
    В этих местах не должно было быть никаких животных, но они почему-то есть. Курьезные фото
    В этих местах не должно было быть никаких животных, но они почему-то есть. Курьезные фото
    В этих местах не должно было быть никаких животных, но они почему-то есть. Курьезные фото
    В этих местах не должно было быть никаких животных, но они почему-то есть. Курьезные фото
    В этих местах не должно было быть никаких животных, но они почему-то есть. Курьезные фото
    В этих местах не должно было быть никаких животных, но они почему-то есть. Курьезные фото
    В этих местах не должно было быть никаких животных, но они почему-то есть. Курьезные фото
    В этих местах не должно было быть никаких животных, но они почему-то есть. Курьезные фото
    В этих местах не должно было быть никаких животных, но они почему-то есть. Курьезные фото
    В этих местах не должно было быть никаких животных, но они почему-то есть. Курьезные фото
    В этих местах не должно было быть никаких животных, но они почему-то есть. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: шутки курьез животные
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