  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    В Дубае продали уникальную картину за $60 миллионов

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Дубае продали уникальную картину за $60 миллионов

    Вырученные средства автор картины пообещал направить на благотворительные проекты

    Самая большая в мире картина на холсте «Путешествие человечества» (The Journey of Humanity) авторства британского художника Саши Джафри была продана на аукционе в Дубае за 62 миллиона долларов. Об этом сообщает местное издание Khaleej Times.

    Джафри работал над картиной площадью два футбольных поля в дубайском отеле Atlantis на протяжении семи месяцев. Отмечается, что изначально планировалось разделить полотно на 70 частей, а позже распродать их на шести аукционах в разных странах примерно за 30 миллионов долларов суммарно.

    119181573_351322602900572_8917472949221695468_n

    Вырученные средства автор картины пообещал направить на благотворительные проекты, занимающиеся помощью детям. «Мы надеемся спасти жизни 200 миллионов детей и дать им шанс изменить мир... Мы хотим, чтобы у каждого ребенка была возможность получать образование через интернет. Наша цель — сделать интернет доступным для тех, кто живет в самых бедных странах», — заявил Джафри.

    До момента продажи полотно на протяжении месяца было выставлено в отеле. Покупателем произведения стал Андрэ Абдун, руководитель компании, специализирующейся на криптовалюте.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

    Читайте также: Почему женщины живут дольше мужчин. Подборка курьезных фото
    Теги: искусство деньги курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies