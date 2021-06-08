Девушка случайно нанесла просроченный автозагар и превратилась в Шрека

Девушка не заметила истекшего срока годности средства

Пользовательница TikTok нанесла просроченный автозагар и поделилась с подписчиками его эффектом. На ее пост в соцсети обратили внимание в The Sun.

Девушка с никнеймом its_joeandcourtney рассказала, что перед началом процедуры не заметила истекшего срока годности средства и распылила его по всему телу, в том числе и на лицо. Юзерша надеялась, что ее кожа обретет золотистый оттенок, но вместо этого она покрылась зелеными пятнами.

«Со мной случилась неприятность. Мой автозагар оказался просроченным. Он не был очень старым, лишь немного. И он стал зеленым. Пожалуй, я не буду смывать его на ночь. Я надеюсь, утром ситуация улучшится», — объяснила героиня материала после того, как проверила дату изготовления продукта на упаковке.

Публикаиця its_joeandcourtney набрала 38 тысяч просмотров. Подписчики обсудили проблему девушки в комментариях. «Тебе следует смыть его прямо сейчас, а не ждать до утра, иначе ты потом не сможешь выйти из дома», «Иногда после нанесения автозагара я тоже зеленею, а на утро — все в порядке. Скрестила за тебя пальцы», «Мне кажется, ты просто вспотела. Когда средство смешивается с потом, она обретает зеленый оттенок», — писали они.

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Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.