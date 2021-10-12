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    Когда питомцам пришлось проявить гигантское терпение к своим маленьким хозяевам

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    Когда питомцам пришлось проявить гигантское терпение к своим маленьким хозяевам

    Курьезные фото заботливых и верных питомцев

    Любимый питомец – это постоянный источник счастья для всей семьи, а уж для детей домашние животные вообще становятся лучшими и незаменимыми друзьями. Вместе с котами и собаками дети растут, играют, наряжают их в волшебных принцесс и вообще втягивают во всяческие приключения.

    И чтобы проводить столько времени в компании детей, питомцам необходим зверский запас терпения! Вот в каких ситуациях он может пригодиться.

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    Когда питомцам пришлось проявить гигантское терпение к своим маленьким хозяевам
    Когда питомцам пришлось проявить гигантское терпение к своим маленьким хозяевам
    Когда питомцам пришлось проявить гигантское терпение к своим маленьким хозяевам
    Когда питомцам пришлось проявить гигантское терпение к своим маленьким хозяевам
    Когда питомцам пришлось проявить гигантское терпение к своим маленьким хозяевам
    Когда питомцам пришлось проявить гигантское терпение к своим маленьким хозяевам
    Когда питомцам пришлось проявить гигантское терпение к своим маленьким хозяевам
    Когда питомцам пришлось проявить гигантское терпение к своим маленьким хозяевам
    Когда питомцам пришлось проявить гигантское терпение к своим маленьким хозяевам
    Когда питомцам пришлось проявить гигантское терпение к своим маленьким хозяевам
    Когда питомцам пришлось проявить гигантское терпение к своим маленьким хозяевам
    Когда питомцам пришлось проявить гигантское терпение к своим маленьким хозяевам
    Когда питомцам пришлось проявить гигантское терпение к своим маленьким хозяевам
    Когда питомцам пришлось проявить гигантское терпение к своим маленьким хозяевам
    Когда питомцам пришлось проявить гигантское терпение к своим маленьким хозяевам
    Когда питомцам пришлось проявить гигантское терпение к своим маленьким хозяевам

    Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда питомцам пришлось проявить гигантское терпение к своим маленьким хозяевам