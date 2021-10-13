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    Когда кошки завоевали парней своих хозяек и показали, кто здесь третий лишний

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    Когда кошки завоевали парней своих хозяек и показали, кто здесь третий лишний

    Подборка курьезных фото

    Ни для кого не секрет, что девушки бывают очень ревнивы по отношению к своим парням. Ну а если между ними и их молодыми людьми встает домашний питомец, то эта ситуация становится двойным ударом для любой женщины, ведь теперь приходится ревновать не только свою вторую половинку, но и четырехлапого любимца!

    Именно в таком любовном треугольнике и оказались героини из нашей сегодняшней подборки, которым приходится делить своих мужчин с кошечками-сердцеедками. И это единственная драма, которая вызывает умиление и улыбку.

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    Когда кошки завоевали парней своих хозяек и показали, кто здесь третий лишний
    Когда кошки завоевали парней своих хозяек и показали, кто здесь третий лишний
    Когда кошки завоевали парней своих хозяек и показали, кто здесь третий лишний
    Когда кошки завоевали парней своих хозяек и показали, кто здесь третий лишний
    Когда кошки завоевали парней своих хозяек и показали, кто здесь третий лишний
    Когда кошки завоевали парней своих хозяек и показали, кто здесь третий лишний
    Когда кошки завоевали парней своих хозяек и показали, кто здесь третий лишний
    Когда кошки завоевали парней своих хозяек и показали, кто здесь третий лишний
    Когда кошки завоевали парней своих хозяек и показали, кто здесь третий лишний
    Когда кошки завоевали парней своих хозяек и показали, кто здесь третий лишний
    Когда кошки завоевали парней своих хозяек и показали, кто здесь третий лишний
    Когда кошки завоевали парней своих хозяек и показали, кто здесь третий лишний
    Когда кошки завоевали парней своих хозяек и показали, кто здесь третий лишний

    Ранее «Скотч» сообщил, что Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала.

    Сергей Бабкин сравнил не только новые фотографии, но и фото его и Ли Джон-джэ в молодости.

    «В комментариях написали, что я похож на актера из популярного сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главной роли зовут Ли Джон-Джэ, кстати», – поделился Бабкин.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Когда кошки завоевали парней своих хозяек и показали, кто здесь третий лишний