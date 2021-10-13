Когда кошки завоевали парней своих хозяек и показали, кто здесь третий лишний

Подборка курьезных фото

Ни для кого не секрет, что девушки бывают очень ревнивы по отношению к своим парням. Ну а если между ними и их молодыми людьми встает домашний питомец, то эта ситуация становится двойным ударом для любой женщины, ведь теперь приходится ревновать не только свою вторую половинку, но и четырехлапого любимца!

Именно в таком любовном треугольнике и оказались героини из нашей сегодняшней подборки, которым приходится делить своих мужчин с кошечками-сердцеедками. И это единственная драма, которая вызывает умиление и улыбку.

Ранее «Скотч» сообщил, что Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала.

Сергей Бабкин сравнил не только новые фотографии, но и фото его и Ли Джон-джэ в молодости.

«В комментариях написали, что я похож на актера из популярного сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главной роли зовут Ли Джон-Джэ, кстати», – поделился Бабкин.