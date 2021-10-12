  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда хотел торт с красивым фото, но реальность оказалась слишком жестокой

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда хотел торт с красивым фото, но реальность оказалась слишком жестокой

    Подборка курьезных фото

    Торт на заказ – всегда риск. Либо все гости будут в восторге, либо будет стыдно даже ставить это чудо кондитерской мысли на стол. В подборке ниже 15 уморительных примеров кулинарных провалов.

    «На день рождения у меня был торт в виде Дарта Мола, который ел очень много тортов», «Я попросила кондитеров сделать уродливый торт в виде Белль. Что ж, со своей задачей они справились», «Заказал торт на день рождения моей племянницы. Кажется, родители будут не в восторге», «Ожидалось, что это будет единорог... Рог действительно один, но все остальное больше напоминает какую-то рыбу-каплю», - с грустью делятся своими историями пользователи сети.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Когда хотел торт с красивым фото, но реальность оказалась слишком жестокой
    Когда хотел торт с красивым фото, но реальность оказалась слишком жестокой
    Когда хотел торт с красивым фото, но реальность оказалась слишком жестокой
    Когда хотел торт с красивым фото, но реальность оказалась слишком жестокой
    Когда хотел торт с красивым фото, но реальность оказалась слишком жестокой
    Когда хотел торт с красивым фото, но реальность оказалась слишком жестокой
    Когда хотел торт с красивым фото, но реальность оказалась слишком жестокой
    Когда хотел торт с красивым фото, но реальность оказалась слишком жестокой
    Когда хотел торт с красивым фото, но реальность оказалась слишком жестокой
    Когда хотел торт с красивым фото, но реальность оказалась слишком жестокой
    Когда хотел торт с красивым фото, но реальность оказалась слишком жестокой
    Когда хотел торт с красивым фото, но реальность оказалась слишком жестокой
    Когда хотел торт с красивым фото, но реальность оказалась слишком жестокой
    Когда хотел торт с красивым фото, но реальность оказалась слишком жестокой

    Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

    Читайте также: У нее мало мозгов. Игорь Кондратюк раскритиковал интервью Ани Лорак
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Когда хотел торт с красивым фото, но реальность оказалась слишком жестокой