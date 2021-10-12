Когда хотел торт с красивым фото, но реальность оказалась слишком жестокой

Подборка курьезных фото

Торт на заказ – всегда риск. Либо все гости будут в восторге, либо будет стыдно даже ставить это чудо кондитерской мысли на стол. В подборке ниже 15 уморительных примеров кулинарных провалов.

«На день рождения у меня был торт в виде Дарта Мола, который ел очень много тортов», «Я попросила кондитеров сделать уродливый торт в виде Белль. Что ж, со своей задачей они справились», «Заказал торт на день рождения моей племянницы. Кажется, родители будут не в восторге», «Ожидалось, что это будет единорог... Рог действительно один, но все остальное больше напоминает какую-то рыбу-каплю», - с грустью делятся своими историями пользователи сети.

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