Британка родила близнецов, но ей не верят. Дети слишком разные (фото)

У Клэя светлые волосы, белая кожа и голубые глаза, в том время как у его брата — каштановые волосы, карие глаза и смуглая кожа

32-летняя Джейд Болл и ее муж Каде из Солфорда (Великобритания) вынуждены объяснять каждому новому знакомому, что их сыновья Клэй и Коул на самом деле братья-близнецы. Большинство людей им не верит, потому что дети совсем не похожи друг на друга.

У Клэя светлые волосы, белая кожа и голубые глаза, в том время как у его брата — каштановые волосы, карие глаза и смуглая кожа. Все потому, что мальчики являются двухрасовыми близнецами: один из них больше похож на свою мать-британку, а другой — на отца-ямайца. Вероятность рождения таких близнецов крайне мала, поэтому все, кто знакомится с сыновьями Джейд, так сильно удивляются.

«Если мы знакомимся с новыми людьми, они не верят мне, когда я говорю, что Клэй и Коул — близнецы. Они думают, что я просто шучу», — говорит Джейд.

Но, когда люди понимают, что Джейд говорит правду, они начинают задавать миллион вопросов о необычных братьях, пишет Daily Mail.

«Нас часто останавливают прямо во время прогулки, чтобы расспросить о близнецах. Когда мы с Кадо узнали, что у нас будут близнецы, мы не особо задумывались о том, как они будут выглядеть. Но предполагали, что оба будут смуглыми. Я не ожидала, что они родятся полной противоположностью друг другу», — рассказала британка.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.